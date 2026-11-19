23歲旅日球員林冠臣10月26日遭西武獅隊釋出，今天簽下育成選手合約，明年背號換成三位數，年薪減為850萬日圓。

林冠臣出身桃園市光明國中青少棒隊，後來赴日就讀日南學園高校、日本經濟大學，前年在日職選秀會第4輪被西武挑中，簽約金4000萬日圓，生涯前兩季年薪1000萬、950萬日圓，合計在二軍出賽50場，還未上過一軍。

日本媒體「日刊體育」指出，西武原本看好林冠臣的長打實力，但他飽受傷痛困擾，上個月接到戰力外通告，今天重簽育成約，明年三位數的背號尚未確定，年薪預估850萬日圓，比起本季作為支配下球員減少100萬日圓。

日刊體育提到，林冠臣加盟西武後，一直受到下半身傷痛困擾，今年在二軍只出場13次，未轟出本壘打、僅貢獻1分打點；儘管西武期待他能憑藉高大體格展現豪邁實力，但由於傷痛頻繁，過去兩年未能發揮出應有水準，接下來計畫在台灣進行自主訓練。

回顧今年球季，林冠臣表示，復健時間比二軍比賽更長，非常不甘心無法好好打球，接下來會全力以赴，早日奪回自己的背號。