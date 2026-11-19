黑豹旗青棒賽平鎮高中劉桓宇找到打魚雷棒的「靈感」，今天敲出關鍵3分砲，助隊以4比0擊敗普門中學晉8強，總教練吳柏宏肯定劉桓宇實力，關鍵時刻適時一擊，具備好打者特質。

黑豹旗青棒賽16強賽在三重棒球場舉行，平鎮今天與普門中學交手，3局下劉桓宇一棒開轟，3分砲幫助球隊取得領先，6局下平鎮再靠著顏鉑勛適時二壘打多添1分保險分；劉桓宇今天3打席上壘率百分百，敲出1轟，另有2次四壞保送。

吳柏宏表示，劉桓宇在這批球員中本來就是實力突出的左打者，設定到想要的球就大膽攻擊，有得分機會時適時表現，贏球的機會就大，關鍵時刻能有適時一擊，具備好打者的特質。

吳柏宏也透露，球隊中有魚雷棒，但之前讓球員使用時，球員沒有特別喜歡用，要掌握魚雷棒也需要比較大的力量，前陣子練習時，劉桓宇似乎找到使用魚雷棒的「靈感」，這幾場比賽使用魚雷棒打起來感覺不錯。

劉桓宇是今年亞洲青棒錦標賽國手，他透露從國家隊回母隊後有段時間狀態沒有很好，教練協助調整動作，慢慢找回好的感覺。

劉桓宇說，也是在從國家隊回到母隊後，練習時首度接觸到魚雷棒，覺得越打越順，黑豹旗首場比賽時開轟還是拿一般球棒，但最近改拿魚雷棒出賽感覺不錯，如果表現維持就會繼續使用，知道職棒球員台鋼雄鷹隊野手吳念庭也有打魚雷棒，平時會觀察吳念庭的打擊。