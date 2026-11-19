黑豹旗青棒賽平鎮高中今天靠著王牌左投劉任右7局9K完封普門中學，助隊4比0搶勝晉8強。劉任右想變更好的想法太多影響狀態，今天八、九分力調整控球和變化球穩定性，收到成效。

黑豹旗青棒賽16強賽平鎮高中今天與普門中學交手，平鎮派出今年亞洲青棒錦標賽國手劉任右先發，劉任右1局上雖被首名打者敲安，但及時回穩，單局投出2次三振，加上守備幫忙抓到盜壘跑者，沒讓普門攻勢延續。

劉任右2局、3局讓普門6上6下，2局3個出局數都是三振抓下，4局觸身球保送首名打者，但接著連抓3個出局數、凍結普門攻勢，5局再投出3上3下，6、7局各被敲出1支安打，但穩守不失分。

劉任右總計用83球完投7局，僅被敲出3支安打，投出9次三振、1次觸身球保送，無失分，現場計分板最快球速150公里，球探測得最快球速約在148公里左右。

平鎮3局下靠劉桓宇3分砲取得領先，6局下靠著觸身球保送、滾地球，2人出局後顏鉑勛二壘打替球隊多添1分保險分。

2026年黑豹旗青棒賽平鎮高中19日靠著王牌左投劉任右7局9K完封普門中學、劉桓宇開轟，終場4比0搶勝晉8強。圖為賽後教練集合球員講話畫面。中央社

平鎮總教練吳柏宏表示，這是劉任右這個學期首場正式賽先發，做得好的地方在勇於攻擊好球帶，一直有投手在準備，但劉任右用球數精簡，就讓他完整這場比賽。

劉任右暑假代表台灣打亞洲青棒錦標賽投出亮眼表現，他透露，每次到國際賽看到各國好手，都會刺激讓他想要變更好，但有時候想太多、太想要做什麼，反而造成反效果，忘了保持住該有的優點。

劉任右直言「前陣子控球狀況超爛」，今天這場比賽沒有全力催，大概用八、九分力，希望調整控球、讓變化球更穩定，收到不錯的效果，但最後一局想要試著全力催時，動作還是會開掉，是需要再修正的地方。