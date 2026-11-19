世界棒壘球總會（WBSC）今天更新男子棒球世界排名，中華隊以5252分穩居世界第2，持續緊追榜首日本；最大變動則是委內瑞拉靠著經典賽和U23奪冠，一口氣超越美國、南韓，衝上世界第3。

日本隊以6149分維持龍頭寶座，中華隊與日本差距897分。中華隊雖在剛落幕的U23世界盃無緣獎牌，但整體積分仍守住世界第2，領先後方追兵超過800分，委內瑞拉本月在尼加拉瓜舉行的U23世界盃一路過關斬將，冠軍戰以5：0完封澳洲，收下隊史首座U23世界冠軍。這座冠軍讓委內瑞拉累積至4360分，排名上升2位，追平隊史最佳的世界第3。

委內瑞拉連奪兩座世界冠軍。 WBSC提供

委內瑞拉今年3月才在世界棒球經典賽冠軍戰，以3：2險勝美國，奪下隊史首座經典賽冠軍；同年再於U23世界盃封王，委內瑞拉不只在大聯盟球星領軍的成人層級證明競爭力，連青年世代也交出頂尖成績單，中華隊在U23世界盃的成績同樣值得玩味。超級循環賽曾以13：1大勝最終奪冠的委內瑞拉，展現兇猛火力，但季軍戰以4：8不敵日本，最終排名第4。雖然未能站上頒獎台，仍足以為世界排名累積分數。

本次前10洗牌明顯。美國以4293分從第3降至第4，南韓4057分降至第5；波多黎各3320分升至第6，巴拿馬2863分上升2位、來到隊史新高的第7。澳洲靠著U23世界盃亞軍，排名上升2位至第8；多明尼加以2779分排名第9，墨西哥則下滑4位、以2758分跌至第10。

前10依序為日本、中華隊、委內瑞拉、美國、南韓、波多黎各、巴拿馬、澳洲、多明尼加與墨西哥。英國上升3位至第17，香港上升4位至第28，是本次名次進步幅度最大的隊伍。