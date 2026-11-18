2026年第18屆重光盃全國少棒錦標賽18日進入最終決戰，台北市福林國小冠軍戰投打都有發揮，以7：2擊敗桃園市中平國小，繼2021年後再捧重光盃冠軍，季軍則是本屆「黑馬」新北市大豐國小。

新北大豐上午四強賽3：7不敵桃園中平，無緣挑戰首冠，不過季軍戰先發投手林政澔威風八面，完投5局僅失1分，加上打擊全線發揮，終場以8：1力克台東縣卑南國小，拿下隊史最佳第三名。

有意思的是，本屆陷入低潮的大豐外野手成義終於在最後一個打席跑出內野安打，還帶有1分打點，場邊觀戰的母親興奮到跳起來，「很高興能幫球隊打出最佳成績，其實我畢業後應該不會打球了，希望接下來的每一場比賽都能有安打。」

成義的父親是前新聞主播成豪，後來轉換跑道當機師，他笑說有看過爸爸播報的模樣，「播得還可以啦！」

壓軸的冠軍賽，由四強賽擊敗台東縣卑南國小的台北福林對上桃園中平。福林首局就展開攻勢，李杰霖穿越三遊安打送回全場第1分，林峯禾的中外野方向安打又造成對手失誤，單局進帳3分，第2局廖韋勛掃出帶打點的二壘安打，持續蠶食分數，最後以5分之差擊退中平，以7戰全勝之姿笑傲冠軍。

相較上次奪冠的激動，福林總教練章子健這次顯然勢在必得，「我們今年的選手球齡較長，很多從低年級就開始打球了，整體比以前更穩定，所以我對他們的目標就是打進決賽，那是對自己的一種要求和肯定。」

冠軍賽提前在第3局就將先發投手李杰霖換下，章子健透露是為了守備考量，「因為大會有保護選手的規定，李杰霖的主力其實是捕手，為了讓他蹲捕才換投，這是賽前就設定好的。接替的郭睿今天表現還可以，不過以他的條件還可以更好。」

李杰霖今天先發2局，被敲1安打無失分，送出3次三振，郭睿則是丟完後續4局，4安打2失分5三振，拿下勝投，也捧走最後的大會MVP。

除了守備上的細緻安排，福林今年奪冠主因就是火力，7戰總共得到82分，當中5場得分破10分，冠軍賽敲出3安打「猛打賞」的廖韋勛擔任承先啟後的第二棒，表現出色，「前一場對卑南打不好，決賽想說要把球打平，果然就有安打了，而且大家這次打擊都有發揮，守備上比較沒有壓力。」他說。

廖韋勛因自小體弱開始運動，先踢足球，後來加入社區棒球，「覺得棒球很有趣，就跟媽媽說想要打棒球。一開始我都打不好，都會亂揮壞球，但媽媽都會鼓勵我，她說『我來不是看你站在那邊的』，讓我鼓起勇氣越變越好。」

閉幕典禮上，主辦人財團法人陳重光文教基金會董事長陳炳甫鼓勵小朋友未來除了努力打棒球，也要盡可能回饋棒球、熱心做公益。

另外，陳炳甫同時身為台北市議員，他表示在地棒球名校大理高中115學年改隸為北市大附中，希望可以為台北市留住棒球人才，「我們的少棒跟青少棒都有很多優秀選手，而且明年我會持續關心新生公園球場的整修，希望在軟硬體方面都能把孩子留在台北市。」

大會個人獎項如下：打擊獎依序為第一名彭宥騫（桃園中平，打擊率0.692）、第二名紀耘傑（台北福林，打擊率0.636）、第三名林航宇（新北大豐，打擊率0.579）。打點獎邱雍捷（桃園中平，16打點）、全壘打獎陳炤廷（台南立人、全壘打2支、8打數）、投手獎劉宇勳（桃園中平，3勝、防禦率0）。最有價值球員郭睿（台北福林）。教練獎林志軒（台北福林）。