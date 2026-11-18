棒協將打造全國國中棒球大賽 扎根基層培養潛力選手

U23世界盃棒球賽今年與亞洲職棒冠軍爭霸賽賽程重疊，為兼顧中華隊戰力與年輕球員養成，中華民國棒球協會與中華職業棒球大聯盟攜手合作，包括選拔、訓練、後勤等各層面事項建立合作模式。中華棒協名譽理事長辜仲諒今（18）日於中華棒協理監事會議表示，台灣在同一時間組成兩支代表隊，U23還拿到第四名的成績，樹立了中華棒協與中職聯盟全面溝通、合作無間組成中華隊的成功前例；他指出，台灣棒球發展的關鍵是扎根基層，中華棒協明年計畫辦理U15層級的全國國中棒球大賽，持續培養新生代潛力選手。

本屆中華隊於U23世界盃複賽打出驚奇三連勝，最終獲得第四名的成績，寫下歷屆次佳成績。中華棒協理事長周玲妏指出，本次中華棒協與中職聯盟合作組訓等事項，先由中職各球團初步遴選出符合資格的選手名單，再提供U23、亞冠賽的教練團參考籌組兩支代表隊，透過明確的賽事定位與分工，讓不同年齡、階段的選手累積國際賽經驗；她也期待中華棒協與中職聯盟持續深化合作，共同培育新世代棒球人才，讓更多年輕球員在國際賽場嶄露頭角。

長期推動台灣棒球發展的辜仲諒名譽理事長表示，台灣棒球要進步，第一必須積極發掘人才、激發他們的潛力，讓更多打棒球的孩子有發展機會；其次是引導球員養成自我管理能力，透過設定目標、了解自我，才能在生涯中持續成長、突破自我。

辜仲諒名譽理事長強調，培育棒球人才必須秉持放長線、細水長流的精神，在深耕基層的過程中，更要保護小朋友在訓練或比賽的過程中不要受傷，才能持續向上輸送優秀球員，提升台灣棒球競爭力，讓更多選手在國際舞臺發光發熱。

中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽參賽隊數已由首屆51隊成長至今年215隊，近年更增設女子組，落實棒球運動平權。辜仲諒名譽理事長提到，中華棒協已規劃參考黑豹旗模式，往下延伸打造U15層級全國國中棒球大賽，提供更多年輕選手棒球舞臺與發展機會。