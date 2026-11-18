日本職棒球團老闆會議今天舉行，決定自2027年賽季起試行「投球計時器制度」，不設置罰則，另外為了2028年洛杉磯奧運，將暫停例行賽3周。

美國職棒大聯盟、各國職棒和國際賽都開始啟用投球計時器，日本職棒直到今年還是沒有設置，曾有日本投手在國際賽表達對投球計時器不適應。

如今日本職棒終於決定引進投球計時器，事務局長中村勝彥解釋：「可以說是為了在2028年正式實施，所以先在2027年開始試行。」原本以2028年正式導入為目標，如今將提前1年實施，讓相關人員有時間適應新規則。

未來仍須針對相關細部規則進行調整，包含壘上有跑者與無跑者時的投球秒數限制，打者必須幾秒內完成打擊準備等，相關規則將於日後另行公布。

另外，儘管日本尚未取得洛杉磯奧運參賽資格，仍先拍板2028年日職賽季將停賽3週。目前已經取得參賽資格的隊伍，包含地主美國，經典賽冠軍委內瑞拉、4強多明尼加。明年舉行的世界12強棒球賽，亞洲區排名最高的國家、歐洲或大洋洲排名最高的國家，將各取得一席奧運參賽資格。最後一張門票是2028年3月前舉行的資格賽。