2027年世界棒球12強資格賽將於26日在中國廣東中山開打，中國、尼加拉瓜、捷克與英國將爭取最後2張門票。世界棒壘球總會（WBSC）賽前回顧中國隊國際賽歷程時，特別提到2009年在東京巨蛋以4：1擊敗中華隊的「里程碑勝利」，對中國而言是經典回憶，對台灣球迷卻是難以抹去的一頁。

2026-11-18 12:01