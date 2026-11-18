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冬盟／台日韓球員簽名會登場 資格券每張1600元後天中午開賣
2026冬季棒球聯盟正式開打，為讓球迷近距離與各隊球員見面，今年規劃4場球員簽名會，邀請台灣山林隊、台灣海洋隊、日職聯隊、韓職聯隊參與，資格券將於20日中午12點起，透過ibon售票系統正式開賣，每張售價1600元，每人每場次限購一張，各場次限量60名。
這4場簽名會將於冬季聯盟第2、3周接力登場，21、22日在嘉義市立棒球場，28、29日在台南亞太主球場，各場次活動都安排午場賽事結束後，在球場外迴廊舉行。參與隊伍及日期依序為21日台灣山林隊、22日日職聯隊、28日韓職聯隊、29日台灣海洋隊，球迷可依喜愛的隊伍及場次選購資格券。
簽名會資格券採實名制購票，每人每場次限購一張，資格券不包含當日賽事入場門票。購買資格券除可參加指定場次簽名會外，還可獲得冬盟簽名會商品套組1組，內容包含2026 AWB壓克力簽名板1件、2026 AWB例行賽比賽用球1顆、2026 AWB紀念球1顆，以及CPBL出品隨機款式紀念球2顆，選購台灣山林隊或台灣海洋隊場次的球迷，另可加碼獲得應援團女孩碰拳會資格。
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