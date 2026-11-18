2027年世界棒球12強資格賽將於26日在中國廣東中山開打，中國、尼加拉瓜、捷克與英國將爭取最後2張門票。世界棒壘球總會（WBSC）賽前回顧中國隊國際賽歷程時，特別提到2009年在東京巨蛋以4：1擊敗中華隊的「里程碑勝利」，對中國而言是經典回憶，對台灣球迷卻是難以抹去的一頁。

那場比賽發生在2009年世界棒球經典賽。中華隊前一天才以0：9不敵南韓，隔天中午立刻投入雙敗淘汰制的敗部戰，已無退路，中華隊推出「嘟嘟」林岳平先發，中國則由呂建剛掛帥。中國首局就靠侯鳳連安打、張寶樹推進，再由馮飛高飛犧牲打先馳得點，林岳平前4局守住失分，但5局下再遇亂流，中國靠著內野安打與張寶樹二壘安打連攻2分，將領先擴大到3：0。林岳平最終投4.2局，被敲4安失3分，吞下敗投，中華隊打線前5局受呂建剛壓制，直到6局上才出現反攻。林哲瑄、蔣智賢、彭政閔連續敲安，靠著「恰恰」的中外野安打追回全隊該屆賽事唯一1分，一度看到追分曙光，不過8局下，旅美內野手張寶樹面對倪福德，將球轟向左外野，陽春全壘打把比分改寫為4：1。中華隊9局上雖攻佔得點圈，仍無法突破中國終結者陳坤，最終吞下敗仗，不到24小時連敗南韓、中國，成為該屆首支遭淘汰球隊。

張寶樹該役3安打、2打點，包辦二壘安打與致勝全壘打；呂建剛則投5.1局失1分，壓住中華隊反攻。中國隊此前也曾在2008年北京奧運延長12局以8：7擊敗中華隊，兩場失利一度讓台灣棒壇陷入強烈檢討，如今17年後，中國隊將在主場力拚隊史首度參加12強。世界排名第19的中國，將與第15的尼加拉瓜、第16的捷克及第20的英國進行單循環賽，前2名晉級2027年12強正賽。

2027年世界棒球12強資格賽將開打。圖／取自世界棒壘球總會（WBSC）官網 蘇志畬

2027年12強首度擴編至16隊，中華隊以2025年底世界排名取得直接資格，且將以衛冕軍身分出征；台北也將承辦預賽及複賽部分賽程。對中國而言，若能在資格賽脫穎而出，不僅是首度踏上12強舞台，也將讓那場東京巨蛋的4：1，再多一層新時代意義。