前中信兄弟隊投手徐基麟因酒駕在今年6月19日遭開除，如今網傳徐基麟將前往中國擔任少棒教練，引發網友強烈砲轟。

2018年徐基麟與美職費城人隊簽約，但最高層級只到1A，2022年遭釋出，該年返台參加中職選秀，第二輪獲兄弟指名。2024年他成為隊史第4位開季3戰奪下3勝的本土投手，2025年因韌帶手術未登板，季後球團以「個人財務因素與生活紀律問題已經影響到球隊」為由，將他放在保留名單外。

前中信兄弟投手徐基麟酒駕現場自撞畫面。圖／讀者提供（資料照）

2025年9月徐基麟發生酒駕車禍事故，酒精濃度高達0.72，但他沒有主動通報球團，直到今年6月20日判決書公告後，球團才知悉並火速解約。後來還有網友爆出，徐基麟曾在2020年5月對三民高中學弟施季定華、許雲山與張弘稜，以球棒施暴。

最近網傳徐基麟將前往中國廈門擔任少棒教練，消息一出立刻引發撻伐，許多網友認為徐基麟不適合教導小球員，「教人家拿球棒打人跟酒駕？」、「不要教小朋友賭博酒駕霸凌」、「酒駕仔也要收喔？」。