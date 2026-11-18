曾在大阪桐蔭高中攜手完成甲子園春夏連霸的藤浪晉太郎、森友哉，有望在職棒重新組成投捕搭檔。日媒報導，歐力士隊將網羅遭DeNA戰力外的藤浪，這名32歲右投最快球速仍可飆破160公里；若交易成局，森友哉將與高中學長再度合作，也讓那組令甲子園瘋狂的「大阪桐蔭黃金投捕」重現職棒舞台。

藤浪今年僅在DeNA出賽3場，季後遭到戰力外通知，但歐力士並未只看帳面成績。球團先發輪值本季傷兵不斷，宮城大彌、山下舜平大相繼接受右手肘韌帶重建手術，曽谷龍平等投手也動刀調整，讓先發防禦率跌至太平洋聯盟第5的4.04。面對明年開季可能出現的投手缺口，歐力士選擇鎖定這名擁有日美通算65勝經驗的大阪出身強投。

藤浪晉太郎將加盟歐力士。 美聯社

藤浪雖長年受控球問題困擾，火球威力卻仍在。他2012年高中選秀第一指名進入阪神後，菜鳥球季就拿下10勝，成為中央聯盟46年來首位單季雙位數勝投的高中新人，2015年更以221次三振奪下三振王。2022年季後，他透過入札制度挑戰大聯盟，先後效力運動家、金鶯、大都會與水手，2025年夏天回到日本加盟DeNA。

真正讓這筆補強增添故事性的，仍是森友哉，時間回到2012年，藤浪是大阪桐蔭高三王牌，森友哉則是高二捕手。兩人領軍大阪桐蔭在春、夏甲子園共打10場比賽，最終完成史上第7支春夏連霸球隊。當時許多人記得藤浪在春季甲子園首戰壓過大谷翔平率領的花卷東，但藤浪與森友哉後來回顧，那並非他們心中最驚險的勝利。

春季甲子園8強面對浦和學院，大阪桐蔭在第7局1：1、無人出局滿壘的險境中，藤浪連飆3次三振化解危機。9局上，森友哉敲出右安，球隊靠連續3支安打攻下超前2分，藤浪再守住最後半局，完成這場被兩人視為連霸路上最大關卡的逆轉勝。

夏季決賽再戰光星學院，則成為兩人最鮮明的甲子園印記。藤浪先發9局僅被敲2安，飆出14次三振、以3：0完封對手；9局下最後一名打者面對152公里速球揮空三振後，捕手森友哉衝向投手丘，兩人擁抱慶祝。藤浪該役14K追平甲子園決賽紀錄，且從準決賽到冠軍戰連兩場2安打完封，徹底奠定怪物投手地位。

如今14年過去，藤浪經歷阪神王牌歲月、旅美挑戰與控球低潮，森友哉也已從西武主砲成為歐力士的重要捕手。兩人的重聚不會只是懷舊話題，更是歐力士在輪值危機下，押注藤浪找回昔日壓制力的一次豪賭，日媒指出，歐力士已準備在測試會後與藤浪進入正式交涉，甚至可能提供他DeNA時期使用的27號背號。若雙方順利簽約，甲子園那個用火球與膽識征服全日本的投捕組合，將在大阪再寫一次新的篇章。