中華航空深耕基層棒球，第七屆公益棒球營今天在屏東糖廠棒壘球場登場，邀請旅美球星鄭宗哲、陳柏毓、林家正及林昱珉擔任教練，陪伴屏東縣鶴聲國中、里港國中及高泰國中共120名小球員進行訓練交流。其中，出身鶴聲國中的鄭宗哲特別返鄉回到母校，與學弟們分享旅外打拚的經驗，鼓勵他們勇敢追逐棒球夢。

華航董事長高星潢與資深副總經理羅雅美親自出席為活動揭開序幕。高星潢表示，希望透過企業力量支持基層體育，為年輕選手創造更多成長機會，此次除安排專業訓練課程，也捐贈訓練球給參與學校，協助基層球隊持續培育人才。

鄭宗哲回到母校授課感觸特別深，他表示，站在學弟們每天練習的場地上，彷彿看見當年努力的自己，很感謝華航促成這次返鄉回饋家鄉的機會，也希望透過自身經驗，鼓勵學弟們相信自己、勇敢追夢。

華航表示，公益棒球營由鄭宗哲、陳柏毓、林家正與林昱珉四名旅外球星親自示範動作要領，指導小球員強化基本功與實戰能力，並安排模擬對抗賽，讓學員將所學運用在比賽情境中。隨後也透過分享會及問答交流，讓孩子們近距離了解旅外球員的訓練歷程。

陳柏毓勉勵小球員享受棒球，不要害怕重複練習，基本功越扎實，上場就越有自信；林家正則鼓勵孩子勇於嘗試不同守備位置，發掘自己的優勢與舞台。林昱珉也分享，棒球路上難免遭遇挑戰與挫折，但只要保持熱情、持續努力，每一次練習都能成為成長的養分。

華航長期推動公益棒球營、籃球營、羽球營及桌球營等運動扎根計畫，透過企業資源與運動選手的影響力，協助基層學童拓展視野、接觸專業訓練，未來也將持續投入公益活動，支持基層體育發展。

林昱珉、陳柏毓帶領球員進行模擬實戰對抗，展現團隊精神。圖／華航提供

華航董事長高星潢（右五）致贈訓練用球及飛機模型予鶴聲國中校長陳亮谷（左五）、高泰國中校長傅勤展（左四）及里港國中校長鄭宗文（右四），感謝學校的熱情參與。圖／華航提供

鄭宗哲返回母校鶴聲國中，親自指導學弟基本動作技巧。圖／華航提供