中華職棒比賽用球穩定性再掀討論，聯盟今天發出聲明稿，秘書長楊清瓏指出，為了維持比賽用球數據穩定，加上近年人力成本提高，近年成本已提高超過5成；至於是否增加用球的恢復係數，楊清瓏回應：「只要各球團有共識都可以討論。」

為確保中職比賽用球品質及穩定性，聯盟每年委託台北市立大學運動器材科技研究所進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗，每年協助聯盟比賽用球進行3至4次實驗室檢驗（季初、季中、季末）。

北市大除了前兩次檢測均符合標準外，最新一次於今年10月進行的檢驗結果出爐，共抽驗24顆比賽用球，針對外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）、壓縮值（C-D）及羊毛含量等十項進行檢測，結果仍全數符合標準。

在重要檢測數據方面，今年比賽用球恢復係數平均值為0.550，符合較國際嚴格規範的0.540至0.560區間；直徑平均值為2.89英吋，亦符合國際規範2.874至2.953英吋。此外，重量平均為5.18盎司、圓周平均為9.22英吋，各項數據均符合相關標準，維持比賽用球品質的穩定性。

楊清瓏表示，近年因規範的檢測區間比國際標準更嚴格，並增加檢測的比賽用球數量，同時加重罰則。為維持用球數據穩定，以及近年人力成本提高（因棒球縫線是採手工縫製），因此近年比賽用球成本也已大幅提高超過5成，就是希望維持球的品質。

楊清瓏也表示，對於大家討論是否讓球的恢復係數增加或調整，只要各球團有共識都可以討論，但目前聯盟仍以規範的區間作為檢測標準。