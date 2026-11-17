今年亞冠賽以4戰5轟表現締造日本隊史新紀錄，助隊完成3連霸，強棒正木智也展現驚人長打火力震撼各隊，「體育日本報」訪問指出，他不僅在今年日職球季比賽曾有擊球初速超越MLB大谷翔平紀錄，同時，令人好奇的是，他每次站上打擊區前，都會做出一套特殊揮棒準備動作，而這個看似奇怪習慣，其實藏著提升擊球力量關鍵。

據日媒「體育日本報」報導，正木智也打擊前會上下晃動球棒握把，同時傾斜上半身，讓球棒彷彿環繞身體般轉動，最後突然停住；談到這套特殊動作，他解釋：「我想運用打擊中的回外動作，所以會事先做這樣的準備。」所謂「回外動作」，就是前臂向外扭轉，手掌向上翻轉動作，這能影響球棒旋轉、棒頭加速及力量傳遞。

正木透露，自己從約2年前就開始特別注意這項技巧，「這能增加擊球距離，且是擊球時球棒和球充分接觸的動作。。」

正木本季長打能力大幅提升，6月24日對歐力士一戰，更曾轟出擊球初速188.5公里的全壘打，超越道奇球星大谷翔平本季最快擊球初速184.4公里的紀錄。而在本屆賽事亞冠賽對韓國，正木再次展現怪力，轟出擊球初速172公里、飛行距離126.2公尺的三分砲，成為日本隊奪冠功臣。

有趣的是，這套特殊動作也成為隊友模仿的對，軟銀隊友鈴木豪太甚至連正木揮棒後將頭往右側傾斜的動作都完整重現，讓正木笑說：「他根本是在取笑我，豪太在球季期間就一直這樣！」

正木與宗山壘組成的前兩棒「正宗」搭檔，同樣成為本屆日本隊亮點，展望明年11月世界12強賽及2028年洛杉磯奧運，正木強調，入選國家隊始終是他的目標，未來必須持續努力繳出成績，才能再次穿上日本隊戰袍。