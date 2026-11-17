日職傳奇左投江夏豐今天傳出辭世消息，享壽78歲。日本職棒名球會證實這項消息，這位曾效力阪神、南海、廣島、日本火腿與西武的左投，生涯橫跨先發與後援兩種角色，留下206勝、193次救援成功與2987次三振的驚人履歷。

江夏最廣為人知的，不只是1968年單季401次三振、至今仍無人能破的日職紀錄，更是1979年日本大賽第7戰，在滿壘絕境中用21球替廣島守住隊史首座日本一的傳奇時刻，江夏1948年出生於兵庫縣尼崎市，高中畢業後在1966年日職選秀會被阪神以第一指名選中，隔年升上一軍便拿下12勝、送出225次三振。1968年他更以25勝、401次三振震撼日本職棒，抱回澤村賞；這項單季奪三振紀錄，半個多世紀後仍高掛日職歷史第一。

他的巔峰不只是一串數字。1971年明星賽，江夏完成連續三振9名打者的空前紀錄；1973年對中日之戰，他還在延長賽投出無安打比賽，並親手敲出再見全壘打，至今仍是日職唯一一次在延長賽完成的無安打比賽，江夏在阪神時期兩度拿下勝投王、6度奪下三振王，是日職最具壓制力的左投之一。後來因身體狀況與生涯轉折，他在1976年被交易至南海鷹，並在野村克也鼓勵下改任後援，從一名王牌先發重新定義自己。

轉任終結者後，江夏並未走下坡，反而迎來另一段傳奇。他先後在南海、廣島、日本火腿與西武效力，多次成為爭冠球隊的最後一道防線，也因此被球迷稱為「優勝請負人」，1979年日本大賽第7戰，是江夏一生最經典的畫面。廣島面對近鐵以4：3領先進入9局下，他卻先被敲安、遭遇盜壘與捕手傳球失誤，接著又投出保送與敬遠，形成無人出局滿壘的絕境。

江夏先三振代打佐佐木恭介，接著與捕手水沼四郎聯手識破對方戰術，在石渡茂短打時故意投出壞球，讓三壘跑者藤瀨史朗遭觸殺。最後，他再以三振結束比賽，廣島拿下隊史首座日本一。這段過程被稱為「江夏的21球」，不只是廣島隊史名場面，更是日本棒球最廣為流傳的勝負學教材，江夏1981年轉戰日本火腿後，再度幫助球隊奪得太平洋聯盟冠軍；1982年達成生涯200勝，成為少數同時在先發與後援都留下時代印記的投手。1985年他曾受邀參加大聯盟釀酒人春訓，最終未能擠進開季名單，也為球員生涯畫下句點。

退休後，江夏長年擔任球評與棒球評論員，也曾回到阪神春訓擔任臨時教練。今年4月，阪神舉辦球團90周年活動時，他還曾坐著輪椅回到甲子園，卻在登上投手丘後撐起身體、以左手做出投球動作，對江夏而言，甲子園始終是他的棒球故鄉；對日本職棒而言，他留下的401次三振、9連K與21球，也早已超越紀錄本身，成為一整個世代球迷共同記得的傳奇。