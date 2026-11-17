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日職／陽柏翔獲加薪30萬日圓 目標拚二壘先發當宗山壘身邊的人
效力日本職棒樂天金鷲隊的台灣內野手陽柏翔，完成新球季談薪，加薪30萬日圓，明年推定年薪為580萬日圓（約台幣120.3萬元），目標期許爭取更多一軍出賽機會，達成單季10盜，也想與宗山壘共組二游搭檔。
今年是陽柏翔在日職的第二個賽季，共在一軍出賽7場，9打數敲出2支一壘打。
一軍生涯首盜尚未開張的他，在簽名版上寫下「初盜壘」目標，希望爭取更多一軍出賽機會，進而完成單季10盜。陽柏翔也透露，球團也向自己表達，希望他明年能以搶下先發位置為目標。
陽柏翔剛隨中華隊打完亞冠賽，同樣來自樂天的宗山壘本屆成為大會MVP，以5成26打擊率敲出4轟、貢獻11分打點，陽柏翔透過這次賽會再一次看到隊友的強大，「日本隊真的很強，宗山選手也很強，我也會努力不輸給他。」
陽柏翔表示，休賽季將會回到台灣，與其他職棒選手一起自主訓練，「我會多花一些時間練習二壘守備。」明言將以二壘為目標爭取先發，希望能有機會和宗山組成二游搭檔。
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