南韓隊在亞洲職棒冠軍爭霸賽冠軍戰以1：5不敵日本隊，連續3屆屈居亞軍，在以職業球員為主體的國際賽對日吞下13連敗。賽後從總教練崔元豪、傳奇球星李承燁到當家強打金倒永，不約而同把問題指向投手；但金倒永也感受到，這不只是日韓差距，台灣與澳洲都正在追上來。

南韓本屆APBC僅打出1勝3敗，預賽不只輸給日本，還爆冷敗給澳洲隊，靠著擊退台灣隊才驚險闖進冠軍戰。日本則4戰全勝封王，決賽靠著投手壓制與穩定攻勢，以4分差再度讓南韓飲恨，南韓總教練崔元豪坦言，南韓打者在技術層面已有明顯進步，但真正具備國際競爭力的投手仍然太少。他認為，韓職近年過度看重球速，未來應從基層開始加強控球與精準投球訓練。

曾在日、韓職棒累計轟出626支全壘打、現於日職巨人隊擔任打擊教練的李承燁，則用更嚴厲的語氣點出問題，李承燁表示：「現在這樣下去會很辛苦，我認為雙方的實力差距未來可能還會擴大，尤其投手的差距很大。」他指出，日本棒球近年持續吸收美式訓練思維，從生物力學、擊球初速到球員養成，都走向更科學化與現代化。

日本投手不只擁有球速，更能以控球、配球與決勝球種主導打席，這才是差距真正拉開的地方，李承燁也把焦點放到日、韓職棒的比賽用球。他認為，日本球的恢復係數較低、不容易飛出牆，投手更敢主動攻擊好球帶，長期下來培養出強勢對決的習慣；南韓用球相對容易飛行，投手為避免長打，反而更常把球投向邊角、與打者周旋，「南韓投手常常投到滿球數，日本投手卻不會消耗那麼多球。」李承燁說，這些看似微小的差異，累積在選手養成與高張力國際賽中，最終就變成兩國投手戰力的落差。

23歲的南韓新世代強打金倒永，本屆4戰16打數4安打，擊出1發全壘打、貢獻2分打點。他返國後談到日本投手，直言每個人都有能解決打者的武器，金倒永說：「日本每位投手都有明確的決勝球種，球威也很出色。我在打擊區不夠沉著，也不夠積極，這讓我覺得很可惜。」他透露，自己甚至會搜尋交手過的日本投手，查看對方年紀與聯盟成績，「每次查完都讓我印象更深刻。」

這位韓職45轟全壘打王也坦承，透過這次比賽感受到自己仍有許多必須補強之處，更值得南韓警惕的是，金倒永並未只把目光放在日本。他說：「我感覺澳洲和台灣的棒球水準都提升很多，我們也必須更努力。我自己要先持續成長。」

13連敗的數字固然刺眼，南韓隊此役仍有年輕投手嶄露頭角；但從李承燁對養成環境的警訊，到金倒永親身感受周邊對手進步，南韓棒壇真正面對的已不只是如何擊敗日本，而是如何在亞洲棒球競爭全面升溫前，重新找回投手培養的節奏。