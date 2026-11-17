據日媒《Full-Count》報導，日本傳奇巨星鈴木一朗最近到松商學園指導高中球員，點出數據分析可能讓棒球失去樂趣，以及過度練肌肉沒有必要的觀念。

對於現代棒球訓練環境不斷進步，一朗提出自己的擔憂，尤其是球員過度依賴數據分析問題，「聽說他們現在也會透過數據來訓練。數據如果運用好，當然是好事，但問題是，球員會因此變不願意思考。數據本來是拿來好好利用的，但如果反過來被數據支配，棒球就會真的變很無聊。」

今年10月一朗談過如何評價投手能力，對於現代棒球越來越重視球速、轉速等數據，他直言：「就算一直把那些數字提高，也不代表就能贏球。」鈴木一朗認為，投手的價值不該只透過球速或轉速衡量，還須考慮其他影響球隊勝負的因素，例如是否掌握投球節奏，讓隊友攻守轉換過程中維持良好狀態，也應該被視為投手能力的一部分。

這次指導過程中，一朗發現松商學園選手的體態自然，沒過度鍛鍊不必要的肌肉，他說：「有些很認真發展棒球的學校，一眼看過去，發現不少球員身上有些肌肉，讓我覺得這些肌肉根本不需要。」

一朗認為，有效率的投球與揮棒不是單純依賴肌肉力量，而是必須理解身體各部位如何運作，「如果沒有這些基礎，只是球投得更用力、揮棒更大力，是不可能進步的。」傳接球訓練時，一朗強調，「如果肩胛骨、鎖骨與肋骨沒確實活動，不可能完成動作。」

一朗指出，日本球員不該與大聯盟球員比力量，因為反而會失去技術優勢，「絕對不能用那種方式去競爭，那就是容易失敗的模式，也是日本球員經常犯下的錯誤。」他進一步解釋，「要特別小心身體前側練出來的肌肉，身體後側的肌肉力量，例如背部、臀部及大腿後側，我認為這些肌肉才是真正能運用在比賽中的。」