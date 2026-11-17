U23世界盃棒球賽落幕，台捷友好的故事還有場外篇章，捷克隊官方IG貼出對中華隊的感謝文，以中文寫著「謝謝你們，中華隊！」曝收到來自中華隊的驚喜禮物：一批教練棒。

捷克隊官方社群貼出照片與留言，中華隊總教練湯登凱送來一批教練棒贈與捷克隊，「就像布拉格棒球周結束時一樣，我們的教練團在U23世界盃結束後，也收到一批來自中華隊的教練棒，謝謝你們如此溫暖的心意，朋友。」

湯登凱今年7月就曾帶領備戰名古屋亞運的中華培訓隊參戰布拉格棒球周，這回在U23世界盃再逢熟面孔。此外，中華隊預賽打得跌跌撞撞，能挺進超級循環複賽，更要多虧了捷克隊以4：3爆冷擊敗尼加拉瓜隊，讓原本以為無望的中華隊，驚奇吊車尾進入複賽，才有在後續賽程倒吃甘蔗的神奇之旅，最終收下第4名佳績。