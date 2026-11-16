快訊

洋流船隊淡水河撒金紙…幕僚拿端午節護航 韋淳祐嗆：沈伯洋是屈原？

賴瑞隆論文涉抄毛澤東與鄧小平論述、人民幣存款爭議連環爆 競總這麼說

「小沈1500」關鍵硬碟二審交鋒 柯文哲律師團說詞矛盾⋯他尷尬合流

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／中華隊返台 蔡其昌盼亞冠賽成培育國手重要舞台

中央社／ 記者吳睿騏桃園機場16日電
亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊16日下午搭機返台，中職會長蔡其昌（中）在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，希望外界持續給予年輕球員鼓勵，也期盼選手更加努力訓練、要求自己，累積實力。中央社
亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊16日下午搭機返台，中職會長蔡其昌（中）在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，希望外界持續給予年輕球員鼓勵，也期盼選手更加努力訓練、要求自己，累積實力。中央社

亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊今天下午搭機返台，中職會長蔡其昌說，亞冠賽除爭取好成績，更重要的是培育年輕球員，盼透過國際賽經驗，為未來12強、經典賽及奧運培養國手。

亞洲職棒冠軍爭霸賽在日本東京巨蛋舉行，中華隊前2屆亞冠賽都拿下季軍，這一屆則是排名第4。

蔡其昌在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，亞冠賽參賽球員以加入職棒3年、24歲以下為主，年輕選手透過比賽，無論表現成功或失利、是否符合自我期待，都能從過程中學習成長，也能感受國際賽事的競爭張力，這正是亞冠賽的重要意義。

蔡其昌指出，這次部分球員對自身表現滿意，也有人仍有進步空間，但無論結果如何，都是成長的一部分，希望外界持續給予年輕球員鼓勵，也期盼選手更加努力訓練、要求自己，累積實力。

蔡其昌說，這批球員都還年輕，未來仍有很長的棒球生涯，期待他們持續成長，有朝一日成為世界12強棒球賽、世界棒球經典賽甚至奧運國手，代表台灣爭取榮耀，也打出自身身價。

蔡其昌 亞冠賽 中職

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／中華隊第四名仍有收穫 蔡其昌勉勵新世代：成長不因一場比賽停止

中職／日本武士明年來台打交流賽 蔡其昌盼未來再加入韓國

中職／陳冠宇認為中華隊不輸日韓 明年12強賽可望完全體

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

相關新聞

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

日本職棒火腿隊今天宣布明年4位續留洋將，其中包括來自台灣的投手古林睿煬、孫易磊及捕手林家正，確定明年繼續留在火腿打拚。

U23世界盃／委內瑞拉5：0完封澳洲奪隊史第2冠 本屆僅中華隊對委贏球

U23世界盃棒球賽落幕，本屆冠軍賽由委內瑞拉隊以5：0擊敗澳洲隊，隊史第二度稱霸此層級賽事。委內瑞拉本屆打了9場比賽，取得8勝1敗，唯一敗績就是輸給中華隊。

U23世界盃／悍將鐵粉成悍將之光！劉承佑進全明星隊 中華隊奪3個人獎

中華隊在U23世界盃棒球賽打下第四名，個人成績也有收穫，在全明星隊卡位兩席，雷皓博、劉承佑分別在先發投手、外野手上榜，林柏佑拿下防禦率王。

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

亞冠賽／日本隊4戰12轟贏太多有隱憂？ 日媒：小球戰術未經考驗

日本隊在亞冠賽完成三連霸，本屆4戰狂敲12轟，展現年輕世代火力。賽事落幕後，日本媒體總結本屆賽事、放眼來年挑戰，指出在幾乎都是大比分差距情況下，並未達到演練「小球戰術」的效果，明年世界12強棒球賽面對更高強度的競爭，戰術執行成效充滿變數。

亞冠賽／中華隊返台 蔡其昌盼亞冠賽成培育國手重要舞台

亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊今天下午搭機返台，中職會長蔡其昌說，亞冠賽除爭取好成績，更重要的是培育年輕球員，盼透過國際賽經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。