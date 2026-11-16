亞冠賽／中華隊返台 蔡其昌盼亞冠賽成培育國手重要舞台

亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊今天下午搭機返台，中職會長蔡其昌說，亞冠賽除爭取好成績，更重要的是培育年輕球員，盼透過國際賽經驗，為未來12強、經典賽及奧運培養國手。

亞洲職棒冠軍爭霸賽在日本東京巨蛋舉行，中華隊前2屆亞冠賽都拿下季軍，這一屆則是排名第4。

蔡其昌在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，亞冠賽參賽球員以加入職棒3年、24歲以下為主，年輕選手透過比賽，無論表現成功或失利、是否符合自我期待，都能從過程中學習成長，也能感受國際賽事的競爭張力，這正是亞冠賽的重要意義。

蔡其昌指出，這次部分球員對自身表現滿意，也有人仍有進步空間，但無論結果如何，都是成長的一部分，希望外界持續給予年輕球員鼓勵，也期盼選手更加努力訓練、要求自己，累積實力。

蔡其昌說，這批球員都還年輕，未來仍有很長的棒球生涯，期待他們持續成長，有朝一日成為世界12強棒球賽、世界棒球經典賽甚至奧運國手，代表台灣爭取榮耀，也打出自身身價。