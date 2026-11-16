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中職／陳冠宇回想「轉大人」重要戰役 17年前被龔榮堂嚇一跳

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊左投陳冠宇出席大專棒球聯賽開賽記者會。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊左投陳冠宇出席大專棒球聯賽開賽記者會。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊投手陳冠宇今天在UBL大專棒球聯賽開賽記者會亮相，鼓勵各校球員勇於挑戰自我，也要注意身體健康；他很清楚記得自己升上大學首戰被打爆，後來在聯賽甲組一級冠軍戰登板先發，拿到很多獎，對當時教練龔榮堂的調度「有點嚇一跳」。

陳冠宇在98學年度大專棒球聯賽代表國立體育大學出賽，最後在冠軍戰擊敗文化大學，形容這場比賽是自己「轉大人」的一戰；他表示，大學只待1年就進入職棒（日本職棒橫濱隊），很開心大一就被重用，尤其聯賽冠軍戰開打前1小時才被告知先發，嚇得直冒冷汗，最後幫助球隊奪冠，更成為挑戰日職的重要轉捩點。

國體大17年前在聯賽冠軍賽以6：3擊敗文大，陳冠宇先發7局失3分奪勝，獲頒功勞獎和MVP。他說：「先發投手通常是前一天接獲通知，本來以為學長賴鴻誠要投，龔教練賽前突然跟我說等一下先發，嚇到手心和手背都冒冷汗。」

陳冠宇突然被賦予重任，龔榮堂發現他的神情不太對，還說：「你才大一而已，不要緊張。」

陳冠宇投完這場重要比賽後，接著進入春季聯賽，一直保持良好狀態，充分建立自信，對開啟旅日之路很有幫助；他表示，投出一場好比賽，就會有一點信心的鼓舞，現在運動科學逐漸普及，球員自主訓練的能力愈來愈好，整個環境已經不一樣，年輕一輩除了精進技術，更重要是對棒球維持熱情。

陳冠宇 中職 職棒

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