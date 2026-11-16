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棒球／施博翔出身明新科大披上龍袍 林晨樺鼓勵球員好好打拚

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
明新科技大學棒球隊教練林晨樺。記者藍宗標／攝影
明新科技大學棒球隊教練林晨樺。記者藍宗標／攝影

115學年度UBL大專棒球聯賽開打倒數，富邦悍將隊退役投手「阿樂」林晨樺，今天以明新科技大學棒球隊教練身分現身開賽記者會，他說：「去年從公開一級降為二級，今年最大目標是重返一級。」

林晨樺是中華職棒2011年選秀會狀元，先後在興農牛、義大犀牛、悍將投了9個球季，生涯出賽272場，包括63場先發，戰績33勝32敗23中繼3救援、防禦率4.86，2013年在犀牛投出15勝，奪下中職勝投王。

林晨樺2021年結束中職生涯，回到業餘棒界發展，在統一獅隊退役好手許聖杰邀請下任職明新科大，今年邁入第4年，3月經典賽也擔任中華隊情蒐人員；回顧這段執教大學球隊的心路歷程，他說：「努力調適心情，以前在職棒以自己為主，現在必須面面俱到，時代不同了，學生資訊多、想法多，當教練以身作則，多多鼓勵他們。」

明新科大並非棒球傳統學校，林晨樺坦言每年尋找球員有些辛苦，一定要有特色才能增如吸引力，畢竟很多人還是以國立大學為目標；但球員只要肯努力，不是沒有更上一層樓的機會，施博翔在今年中華職棒選秀會第8輪被味全龍隊挑中，就是很好的例子。

林晨樺 棒球 科大

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