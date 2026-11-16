快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／郭泰源117勝寫下「東方特快車」傳奇 明年領軍中華OB迎戰西武

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「東方特快車」郭泰源是西武獅隊建立王朝的重要功臣。圖／聯合文創提供
「東方特快車」郭泰源是西武獅隊建立王朝的重要功臣。圖／聯合文創提供

日本職棒西武獅隊台灣系列賽將於明年2月27、28日在台北大巨蛋進行，分別和統一獅、中信兄弟隊交手，目前門票熱銷中，部分應援熱區已經完售，展現球迷對這場台日棒球盛會的高度期待。

西武是日職史上不可忽略的傳統強權，一共拿下13座總冠軍，建立極具代表性的王朝，尤其1980年代至1990年代初期，在廣岡達朗、森祇晶等監督帶領下，打造出攻守俱佳、陣容深厚的冠軍隊伍，成為當時日職最具統治力的球隊之一。

「西武王朝」的起點是1982年首度以西武獅之名奪下總冠軍，1982、83年連續封王後，1986至88年再度締造3連霸，接著又於1990到92年完成另一次3連霸。在從1986年1992年期間，7年內拿下6座總冠軍，寫下輝煌紀錄，這段期間不僅擁有強大的投打戰力，也以嚴謹守備與穩定的團隊執行力聞名。

西武這段黃金歲月也有一位台灣球迷熟悉的身影，就是「東方特快車」郭泰源，1985年加盟西武後逐漸站穩先發輪值，效力13個球季出賽272場，投出117勝68敗18救援、防禦率3.16，合計1682.1局送出1069次三振，成為球隊重要的投手戰力，也寫下台灣球員旅日的重要篇章。

郭泰源在西武的代表球季之一是1988年，出賽19場（18場先發）拿下13勝3敗，勝率高達8成13，防禦率僅2.41，WHIP更只有0.91，西武完成3連霸，他也以穩定表現成為球隊爭冠的重要一員。

郭泰源在1991年同樣繳出高水準成績，投出15勝6敗、防禦率2.59，獲選太平洋聯盟MVP，隔年又投出14勝4敗、防禦率2.41，持續扮演先發輪值要角，成為隊史重要的外籍球星；他從個人獎項、單季成績到團隊冠軍，不只是西武王朝的見證者，更是實際貢獻戰力的重要成員。

西武隊史13座總冠軍，見證球隊跨越不同世代的競爭力，郭泰源在西武全盛時期為這段歷史增添台灣棒球的印記。從王朝年代的傳奇球星，到今日持續征戰的西武球員，這支球隊與台灣棒球的連結已延續數十年。隨著西武獅台灣系列賽即將登場，重新回顧這段黃金歲月，也讓球迷更能認識這支日本職棒勁旅的歷史底蘊，以及郭泰源當年在日本球壇留下的深刻足跡。

西武獅台灣系列賽門票持續販售中，明年2月28日賽後的西武獅OB對中華OB傳奇對抗賽中，郭泰源更是中華OB隊總教練，帶領其他傳奇球星一同對抗西武老戰友。想親臨現場感受日職傳統強權魅力的球迷，可透過udn售票網、Klook購票，更多賽事資訊與活動消息請鎖定官方粉絲專頁。

西武獅對統一獅：https://reurl.cc/gNVy5V

西武獅對中信兄弟：https://reurl.cc/7YGQ1l

Klook購票連結：https://s.klook.com/seibulions2027

賽事FB粉絲團：https://www.facebook.com/seibulionstaiwanseries

賽事IG粉絲團：https://www.instagram.com/seibulionstaiwanseries/

西武獅隊1991年奪下太平洋聯盟冠軍。圖／聯合文創提供
西武獅隊1991年奪下太平洋聯盟冠軍。圖／聯合文創提供

郭泰源 西武 棒球

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

中職／連3年帶隊闖台灣大賽 平野惠一會續約迎更大挑戰嗎？

亞冠賽／熱身賽開轟手感火燙 林安可西武隊友成中華隊警戒重點

日職／醜聞連環爆加上季後FA流出危機 廣島再陷黑暗時期

相關新聞

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

日本職棒火腿隊今天宣布明年4位續留洋將，其中包括來自台灣的投手古林睿煬、孫易磊及捕手林家正，確定明年繼續留在火腿打拚。

U23世界盃／委內瑞拉5：0完封澳洲奪隊史第2冠 本屆僅中華隊對委贏球

U23世界盃棒球賽落幕，本屆冠軍賽由委內瑞拉隊以5：0擊敗澳洲隊，隊史第二度稱霸此層級賽事。委內瑞拉本屆打了9場比賽，取得8勝1敗，唯一敗績就是輸給中華隊。

U23世界盃／悍將鐵粉成悍將之光！劉承佑進全明星隊 中華隊奪3個人獎

中華隊在U23世界盃棒球賽打下第四名，個人成績也有收穫，在全明星隊卡位兩席，雷皓博、劉承佑分別在先發投手、外野手上榜，林柏佑拿下防禦率王。

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

亞冠賽／日本隊4戰12轟贏太多有隱憂？ 日媒：小球戰術未經考驗

日本隊在亞冠賽完成三連霸，本屆4戰狂敲12轟，展現年輕世代火力。賽事落幕後，日本媒體總結本屆賽事、放眼來年挑戰，指出在幾乎都是大比分差距情況下，並未達到演練「小球戰術」的效果，明年世界12強棒球賽面對更高強度的競爭，戰術執行成效充滿變數。

棒球／施博翔出身明新科大披上龍袍 林晨樺鼓勵球員好好打拚

115學年度UBL大專棒球聯賽開打倒數，富邦悍將隊退役投手「阿樂」林晨樺，今天以明新科技大學棒球隊教練身分現身開賽記者會，他說：「去年從公開一級降為二級，今年最大目標是重返一級。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。