棒球／郭泰源117勝寫下「東方特快車」傳奇 明年領軍中華OB迎戰西武

日本職棒西武獅隊台灣系列賽將於明年2月27、28日在台北大巨蛋進行，分別和統一獅、中信兄弟隊交手，目前門票熱銷中，部分應援熱區已經完售，展現球迷對這場台日棒球盛會的高度期待。

西武是日職史上不可忽略的傳統強權，一共拿下13座總冠軍，建立極具代表性的王朝，尤其1980年代至1990年代初期，在廣岡達朗、森祇晶等監督帶領下，打造出攻守俱佳、陣容深厚的冠軍隊伍，成為當時日職最具統治力的球隊之一。

「西武王朝」的起點是1982年首度以西武獅之名奪下總冠軍，1982、83年連續封王後，1986至88年再度締造3連霸，接著又於1990到92年完成另一次3連霸。在從1986年1992年期間，7年內拿下6座總冠軍，寫下輝煌紀錄，這段期間不僅擁有強大的投打戰力，也以嚴謹守備與穩定的團隊執行力聞名。

西武這段黃金歲月也有一位台灣球迷熟悉的身影，就是「東方特快車」郭泰源，1985年加盟西武後逐漸站穩先發輪值，效力13個球季出賽272場，投出117勝68敗18救援、防禦率3.16，合計1682.1局送出1069次三振，成為球隊重要的投手戰力，也寫下台灣球員旅日的重要篇章。

郭泰源在西武的代表球季之一是1988年，出賽19場（18場先發）拿下13勝3敗，勝率高達8成13，防禦率僅2.41，WHIP更只有0.91，西武完成3連霸，他也以穩定表現成為球隊爭冠的重要一員。

郭泰源在1991年同樣繳出高水準成績，投出15勝6敗、防禦率2.59，獲選太平洋聯盟MVP，隔年又投出14勝4敗、防禦率2.41，持續扮演先發輪值要角，成為隊史重要的外籍球星；他從個人獎項、單季成績到團隊冠軍，不只是西武王朝的見證者，更是實際貢獻戰力的重要成員。

西武隊史13座總冠軍，見證球隊跨越不同世代的競爭力，郭泰源在西武全盛時期為這段歷史增添台灣棒球的印記。從王朝年代的傳奇球星，到今日持續征戰的西武球員，這支球隊與台灣棒球的連結已延續數十年。隨著西武獅台灣系列賽即將登場，重新回顧這段黃金歲月，也讓球迷更能認識這支日本職棒勁旅的歷史底蘊，以及郭泰源當年在日本球壇留下的深刻足跡。

西武獅台灣系列賽門票持續販售中，明年2月28日賽後的西武獅OB對中華OB傳奇對抗賽中，郭泰源更是中華OB隊總教練，帶領其他傳奇球星一同對抗西武老戰友。想親臨現場感受日職傳統強權魅力的球迷，可透過udn售票網、Klook購票，更多賽事資訊與活動消息請鎖定官方粉絲專頁。

西武獅對統一獅：https://reurl.cc/gNVy5V

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