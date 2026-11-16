棒球／大專聯賽開打倒數 新軍成大女棒希望被更多人看見

115學年度UBL大專棒球聯賽公開一級賽事將於12月7日開打，樂天桃猿隊投手陳冠宇今天在開賽記者會分享大學時期參賽經驗，鼓勵各隊球員做好團隊工作，一定要多聽師長指教，一起贏下比賽。

本學年度以「來耍ㄙㄥˋMake Your Play」為賽季主題，期待各隊球員盡情揮灑青春、展現競技實力；陳冠宇希望所有參賽選手把握每次上場機會，勇於挑戰自我、累積經驗，期望未來有更多優秀球員從UBL舞台脫穎而出，持續為台灣棒球注入新動能，在國際舞台發光發熱。

上學年度公開一級冠軍台北市立大學，今天歸還冠軍錦旗，各組冠軍隊代表包括公開二級萬能科技大學洪琦盛、公開女生組北市大劉詩芸、一般組台北科技大學阮翊庭也到場分享奪冠經驗，以及新學年度目標。

成功大學首度組隊參加公開女生組，陳宣聿也分享首次參賽的心情，她表示，成大是新成軍的球隊，球員人數不多，大家背景不同、能力不同，而且資源有限，這次好好享受比賽，希望讓更多人看到成大女棒。

運動部參事呂忠仁表示，大專棒球聯賽自85學年度創辦至今，已邁入第31屆，本學年度共有95所學校、126支隊伍、約3900名選手參賽，預計進行超過450場賽事，逐步增加的參賽隊數，展現大專棒球運動蓬勃發展的成果；UBL不僅是國內大專棒球最高層級的競技舞台，更是銜接基層棒球培育與職業棒球發展的重要橋梁，透過完善的競賽制度，讓學生選手累積實戰經驗、精進競技實力，從中發掘更多具發展潛力的優秀人才。

本學年度公開男生組第一級複賽及決賽將提供全程賽事直播，球迷可透過MOMO TV及SSU TV觀戰。

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