快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／大專聯賽開打倒數 新軍成大女棒希望被更多人看見

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
UBL大專棒球聯賽公開一級賽事將於12月7日開打，今天舉行開賽記者會。記者藍宗標／攝影
UBL大專棒球聯賽公開一級賽事將於12月7日開打，今天舉行開賽記者會。記者藍宗標／攝影

115學年度UBL大專棒球聯賽公開一級賽事將於12月7日開打，樂天桃猿隊投手陳冠宇今天在開賽記者會分享大學時期參賽經驗，鼓勵各隊球員做好團隊工作，一定要多聽師長指教，一起贏下比賽。

本學年度以「來耍ㄙㄥˋMake Your Play」為賽季主題，期待各隊球員盡情揮灑青春、展現競技實力；陳冠宇希望所有參賽選手把握每次上場機會，勇於挑戰自我、累積經驗，期望未來有更多優秀球員從UBL舞台脫穎而出，持續為台灣棒球注入新動能，在國際舞台發光發熱。

上學年度公開一級冠軍台北市立大學，今天歸還冠軍錦旗，各組冠軍隊代表包括公開二級萬能科技大學洪琦盛、公開女生組北市大劉詩芸、一般組台北科技大學阮翊庭也到場分享奪冠經驗，以及新學年度目標。

成功大學首度組隊參加公開女生組，陳宣聿也分享首次參賽的心情，她表示，成大是新成軍的球隊，球員人數不多，大家背景不同、能力不同，而且資源有限，這次好好享受比賽，希望讓更多人看到成大女棒。

運動部參事呂忠仁表示，大專棒球聯賽自85學年度創辦至今，已邁入第31屆，本學年度共有95所學校、126支隊伍、約3900名選手參賽，預計進行超過450場賽事，逐步增加的參賽隊數，展現大專棒球運動蓬勃發展的成果；UBL不僅是國內大專棒球最高層級的競技舞台，更是銜接基層棒球培育與職業棒球發展的重要橋梁，透過完善的競賽制度，讓學生選手累積實戰經驗、精進競技實力，從中發掘更多具發展潛力的優秀人才。

本學年度公開男生組第一級複賽及決賽將提供全程賽事直播，球迷可透過MOMO TV及SSU TV觀戰。

相關資訊如下：

UBL大專棒球聯賽官方FB:https://www.facebook.com/UBL.tw

UBL大專棒球聯賽官方IG:https://www.instagram.com/ubl.tw

UBL大專棒球聯賽官方網站:https://www.ubl.com.tw/web/index.php

UBL大專棒球聯賽公開一級賽事將於12月7日開打，今天舉行開賽記者會。記者藍宗標／攝影
UBL大專棒球聯賽公開一級賽事將於12月7日開打，今天舉行開賽記者會。記者藍宗標／攝影

棒球 成大 大專

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

中職／日本武士要來了！明年3月前進台北大巨蛋 與中華隊過招2場

中職／日本武士明年來台打交流賽 蔡其昌盼未來再加入韓國

亞冠賽／中華隊第四名仍有收穫 蔡其昌勉勵新世代：成長不因一場比賽停止

新壽副董洪士琪化身匹克球隊長 助威第一屆新光認真盃公開賽

相關新聞

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

日本職棒火腿隊今天宣布明年4位續留洋將，其中包括來自台灣的投手古林睿煬、孫易磊及捕手林家正，確定明年繼續留在火腿打拚。

U23世界盃／委內瑞拉5：0完封澳洲奪隊史第2冠 本屆僅中華隊對委贏球

U23世界盃棒球賽落幕，本屆冠軍賽由委內瑞拉隊以5：0擊敗澳洲隊，隊史第二度稱霸此層級賽事。委內瑞拉本屆打了9場比賽，取得8勝1敗，唯一敗績就是輸給中華隊。

U23世界盃／悍將鐵粉成悍將之光！劉承佑進全明星隊 中華隊奪3個人獎

中華隊在U23世界盃棒球賽打下第四名，個人成績也有收穫，在全明星隊卡位兩席，雷皓博、劉承佑分別在先發投手、外野手上榜，林柏佑拿下防禦率王。

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

亞冠賽／日本隊4戰12轟贏太多有隱憂？ 日媒：小球戰術未經考驗

日本隊在亞冠賽完成三連霸，本屆4戰狂敲12轟，展現年輕世代火力。賽事落幕後，日本媒體總結本屆賽事、放眼來年挑戰，指出在幾乎都是大比分差距情況下，並未達到演練「小球戰術」的效果，明年世界12強棒球賽面對更高強度的競爭，戰術執行成效充滿變數。

棒球／施博翔出身明新科大披上龍袍 林晨樺鼓勵球員好好打拚

115學年度UBL大專棒球聯賽開打倒數，富邦悍將隊退役投手「阿樂」林晨樺，今天以明新科技大學棒球隊教練身分現身開賽記者會，他說：「去年從公開一級降為二級，今年最大目標是重返一級。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。