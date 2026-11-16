中職／陳冠宇認為中華隊不輸日韓 明年12強賽可望完全體

中華隊結束本屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，以1勝3敗排名第四，寫下參賽3屆最差成績，樂天桃猿隊投手陳冠宇今天表示，希望球迷不要有負面想法，只看結果而把中間過程抹消掉，中華隊的細膩度不會輸給日本和南韓。

中華隊在亞冠賽預賽0：5輸日本、6：4贏澳洲、4：6輸南韓，最後在季軍戰4：6不敵澳洲；陳冠宇認為，年底有些選手受傷無法出賽，中華隊在亞冠賽的表現沒有太大問題。

第4屆世界12強棒球賽將於明年11月開打，本屆賽事首次擴編至16隊，也是後年洛杉磯奧運資格賽，中華隊在預賽將以地主身分迎敵；陳冠宇表示，這是明年底非常大的賽事，球員好好調配體力，才能展現更好的爆發力，加上旅外好手參賽，中華隊到時將以「完全體」迎接比賽。