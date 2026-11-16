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中職／味全龍22日封王遊行天母棒球場→松菸大道 4定點發應援旗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊公布封王遊行路線。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布封王遊行路線。圖／味全龍隊提供

味全龍隊奪得總冠軍，封王遊行將於11月22日登場，以「龍耀台北」為主題，邀請球迷及市民朋友共同見證冠軍榮耀。遊行車隊預計於下午2時自天母棒球場出發，行經台北市區主要道路，最終抵達台北大巨蛋松菸大道。球團規畫三處應援集結點，安排應援手搖旗發放、樂隊演奏及Dragon Beauties小龍女現場應援，邀請所有龍迷與市民朋友走上街頭，以最熱情的歡呼迎接冠軍車隊，共同分享封王喜悅。

本次封王遊行預計於11月22日下午2時自天母棒球場忠誠路二段側出發，車隊將行經忠誠路二段至一段、中山北路六段至一段、忠孝東路一段至四段、逸仙路、仁愛路四段、新仁愛路，再經仁愛路四段及光復南路，最終抵達台北大巨蛋松菸大道，沿途與台北市民及龍迷分享總冠軍榮耀。

球團規畫天母棒球場（售票口前廣場）、花博公園（水晶情人橋下）及台北市市民廣場三處應援集結點，並於遊行終點台北大巨蛋松菸大道安排冠軍儀式。各地點將免費發放限量應援手搖旗，現場也將安排樂隊演奏及Dragon Beauties小龍女帶領應援，邀請龍迷提前到場集結，一同揮舞旗幟、熱情吶喊，迎接冠軍車隊到來。

除了封王遊行，球團也特別規畫付費會員專屬「外野草皮體驗活動」，邀請季票會員、狂龍軍及龍眾會員於11月22日遊行出發前走進天母棒球場外野草皮，近距離感受熟悉的主場氛圍，留下專屬於冠軍賽季的珍貴回憶。活動將於11月22日中午12時30分起開放進場，符合資格的會員可由右外野專屬通道進出，並須出示本人電子會員卡進行資格驗證，每一會員帳號可獲得「RUN for HONOR 應援毛巾」乙條。

味全龍球團表示，本次封王遊行不僅是與龍迷分享奪冠喜悅的重要時刻，更希望透過冠軍車隊巡遊台北市區，將棒球帶來的熱情與感動延伸至城市街頭。球團也特別感謝台北市政府長期以來的支持與協助，讓味全龍能夠持續深耕台北、打造屬於城市的棒球文化，並邀請市民朋友一同參與，見證屬於台北的冠軍榮耀。

為維護活動安全及交通順暢，遊行車隊將沿途慢速行駛且不停留，呼籲球迷於沿線安全位置揮旗應援，切勿追逐或跟隨車隊，並配合現場工作人員指示及交通管制措施。遊行期間部分道路將配合實施交通管制，天母棒球場周邊部分路邊停車格也將禁止停放，作為活動作業使用，敬請用路人提前規劃行程並多加配合，期盼所有龍迷與市民朋友在安全、有序的環境下，共同歡慶2026年度總冠軍。

味全龍 味全 松菸

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