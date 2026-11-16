日職／看好宋家豪留日堆高障礙 陳冠宇：可以待在更高的舞台

34歲旅日投手宋家豪未獲樂天金鷲隊續約，成為自由球員，未來動向仍待觀察；樂天桃猿隊左投陳冠宇今天表示，希望宋家豪繼續留在日職發展，堆高自己建立的障礙，先不要回來中職。

宋家豪在2015年10月與樂天簽下育成合約，在日本待了11年，差點就要集滿8年一軍年資，依日職規定可不占洋將名額，卻在季後未獲樂天續約，所屬經紀公司表示，將全力協助他尋求日職機會。

陳冠宇用很肯定的語氣說：「不用特別擔心宋家豪，他在自主訓練時，份量都是別人的一、兩倍，一定可以待在更高的職棒舞台。」

宋家豪過去在樂天一軍10季，合計出賽366場，締造124次中繼成功，成為日職史上首位完成百中繼的台灣球員；陳冠宇認為，宋家豪是對自己極為負責的人，完成不少艱難任務，以他的能力和成績，相信未來會有很好的結果。

陳冠宇表示，已和宋家豪約好，等他回到台灣休假，要和廖任磊一起吃飯，希望他再回日本前就會有好結束（找到新東家） 。

宋家豪將來有一天如果選擇返台發展，陳冠宇笑說：「當然是加入猿隊最好。」