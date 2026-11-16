快訊

柯文哲火力全開！KP秀票賣太貴就有罪 批「要把我汙名化關到死」

科技業力挺！台北101外牆今晚點燈聲援黃仁勳…文字內容曝光

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／看好宋家豪留日堆高障礙 陳冠宇：可以待在更高的舞台

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊左投陳冠宇。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊左投陳冠宇。記者藍宗標／攝影

34歲旅日投手宋家豪未獲樂天金鷲隊續約，成為自由球員，未來動向仍待觀察；樂天桃猿隊左投陳冠宇今天表示，希望宋家豪繼續留在日職發展，堆高自己建立的障礙，先不要回來中職。

宋家豪在2015年10月與樂天簽下育成合約，在日本待了11年，差點就要集滿8年一軍年資，依日職規定可不占洋將名額，卻在季後未獲樂天續約，所屬經紀公司表示，將全力協助他尋求日職機會。

陳冠宇用很肯定的語氣說：「不用特別擔心宋家豪，他在自主訓練時，份量都是別人的一、兩倍，一定可以待在更高的職棒舞台。」

宋家豪過去在樂天一軍10季，合計出賽366場，締造124次中繼成功，成為日職史上首位完成百中繼的台灣球員；陳冠宇認為，宋家豪是對自己極為負責的人，完成不少艱難任務，以他的能力和成績，相信未來會有很好的結果。

陳冠宇表示，已和宋家豪約好，等他回到台灣休假，要和廖任磊一起吃飯，希望他再回日本前就會有好結束（找到新東家） 。

宋家豪將來有一天如果選擇返台發展，陳冠宇笑說：「當然是加入猿隊最好。」

宋家豪 日職 陳冠宇

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

日職／巨人認賠殺出 甲斐拓也重返洋聯等待光芒再現

中職／誰能頂替曾峻岳及林凱威 兩人如旅外將改變終結者版圖

中職／與陳晨威提前換約桃猿態度開放 春訓兵分兩路移師台東

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

相關新聞

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

日本職棒火腿隊今天宣布明年4位續留洋將，其中包括來自台灣的投手古林睿煬、孫易磊及捕手林家正，確定明年繼續留在火腿打拚。

U23世界盃／委內瑞拉5：0完封澳洲奪隊史第2冠 本屆僅中華隊對委贏球

U23世界盃棒球賽落幕，本屆冠軍賽由委內瑞拉隊以5：0擊敗澳洲隊，隊史第二度稱霸此層級賽事。委內瑞拉本屆打了9場比賽，取得8勝1敗，唯一敗績就是輸給中華隊。

U23世界盃／悍將鐵粉成悍將之光！劉承佑進全明星隊 中華隊奪3個人獎

中華隊在U23世界盃棒球賽打下第四名，個人成績也有收穫，在全明星隊卡位兩席，雷皓博、劉承佑分別在先發投手、外野手上榜，林柏佑拿下防禦率王。

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

亞冠賽／日本隊4戰12轟贏太多有隱憂？ 日媒：小球戰術未經考驗

日本隊在亞冠賽完成三連霸，本屆4戰狂敲12轟，展現年輕世代火力。賽事落幕後，日本媒體總結本屆賽事、放眼來年挑戰，指出在幾乎都是大比分差距情況下，並未達到演練「小球戰術」的效果，明年世界12強棒球賽面對更高強度的競爭，戰術執行成效充滿變數。

中職／陳冠宇認為中華隊不輸日韓 明年12強賽可望完全體

中華隊結束本屆亞洲職棒冠軍爭霸賽，以1勝3敗排名第四，寫下參賽3屆最差成績，樂天桃猿隊投手陳冠宇今天表示，希望球迷不要有負面想法，只看結果而把中間過程抹消掉，中華隊的細膩度不會輸給日本和南韓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。