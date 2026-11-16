日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

日本職棒火腿隊今天宣布明年4位續留洋將，其中包括來自台灣的投手古林睿煬、孫易磊及捕手林家正，確定明年繼續留在火腿打拚。

3人透過球團發表回應，古林睿煬表示，今年是一個感受到許多不足、不甘心的賽季，感謝火腿的所有人持續給予支持，「休賽季期間，我會針對所有需要進步的地方加強，期許2027年能以不同面貌重新出發。」

孫易磊感謝球團給予續約，「相較去年，今年在一軍的時間比較長，有擔任先發，也有機會中繼出賽，對我來說是收穫滿滿的一年。」孫易磊表示，「接下來會為了新球季好好調整，努力拿出好表現，也請大家繼續支持我。」

林家正本季在一軍並未獲得出賽機會，明年仍將續拚一席之地。他提到，火腿球迷熱情的支持、溫暖的加油聲給了自己很大力量，也是激勵自己繼續努力的動力，「下個球季，我會以更加成長的姿態回到球隊，努力站穩自己的位置，為了將冠軍帶回北海道而全力以赴。」