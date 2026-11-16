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亞冠賽／中華隊第四名仍有收穫 蔡其昌勉勵新世代：成長不因一場比賽停止

聯合新聞網／ 綜合報導
2026年亞冠賽，中華隊1勝3敗作收。 圖／中華職棒提供
2026年亞冠賽，中華隊1勝3敗作收。 圖／中華職棒提供

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽15日落幕，中華隊最終以1勝3敗排名第四，寫下參賽3屆以來最差成績。對於未能延續前兩屆季軍表現的結果，中華職棒會長蔡其昌賽後在社群發文，引用「心靈捕手」林家正的一段話，勉勵這批平均年齡不到23歲的新世代國家隊，強調比賽有勝負，但從過程中汲取經驗、持續成長，才是更重要的收穫。

本屆亞冠賽日本4戰全勝完成3連霸。韓國以1勝3敗連續3屆拿下亞軍，第二度參賽的澳洲則以2勝2敗收下季軍，寫下隊史最佳，中華隊與韓國同樣繳出1勝3敗，但因為比較TQB無緣晉級冠軍戰，最終落居第四。

不過，若從各隊陣容組成來看，中華隊與日、韓仍存在不同的選材環境。相較於日本和韓國，高中大物習慣先在國內職棒磨練後，再尋求美職旅外發展機會；台灣頂尖好手高中畢業後，大多選擇直接旅外，其中又以美國職棒體系為大宗，但亞冠賽並未開放美職體系球員參賽，使得中華隊可徵召的人選受到限制，陣容完整度自然難以與日本、韓國相比。

蔡其昌15日賽後透過社群發文，以「輸贏是結果，但我們從過程中得到什麼，才是最重要的」作為開頭，並提到這句話是林家正曾在一場比賽失利後，與大家分享的心得。他指出，這批新世代國家隊平均年齡只有22.7歲，透過這次國際交流舞台，球員第一次有機會與亞洲頂尖國家的職業球員正面交手，累積珍貴的國際賽經驗。

蔡其昌也坦言，透過比賽，確實看見彼此之間的差距，以及未來仍有待精進、改進的地方，但同時也發現許多新世代球員展現出的亮點與潛力。他認為，能夠站上亞冠賽舞台本身就是一種成長，更重要的是如何將比賽中的壓力、挫折與挑戰，轉化為讓自己更加成熟的養分，在競爭中突破自我，打出屬於自己的成績，也為這段國家隊旅程留下值得珍藏的回憶。

「比賽終究會有勝負，但成長不會因為一場比賽而停止」，蔡其昌最後也期待新世代的Team Taiwan持續進化、蛻變，透過國際賽累積實力、突破自我，逐步展現更成熟的競爭力。雖然本屆中華隊以第四名作收，但對這批年輕球員而言，如何將這次交手亞洲強權的經驗化為未來進步的養分，或許才是比名次更值得帶走的收穫。

中華隊 蔡其昌 亞冠賽 中華職棒

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