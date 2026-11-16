U23世界盃／委內瑞拉5：0完封澳洲奪隊史第2冠 本屆僅中華隊對委贏球

U23世界盃棒球賽落幕，本屆冠軍賽由委內瑞拉隊以5：0擊敗澳洲隊，隊史第二度稱霸此層級賽事。委內瑞拉本屆打了9場比賽，取得8勝1敗，唯一敗績就是輸給中華隊。

委內瑞拉本屆在預賽打下5勝0敗，以分組第一晉級超級循環複賽，接連擊敗澳洲、波多黎各，維持不敗之身提前鎖定冠軍賽門票，直到昨天面對中華隊以1：13輸球，才吞下本屆賽會首敗。

委內瑞拉今天在冠軍賽面對澳洲，第三局的攻勢從兩出局後開啟，敲安後連續3棒保送擠回分數，岡薩雷茲（Diego Gonzalez）安打再帶1分打點，第四、五局各添1分入袋，擴大為5：0領先。

委內瑞拉先發投手拉拉（ Andry Lara）投6局僅被敲3安打、無失分，送出11次三振，完全封鎖澳洲打線。

委內瑞拉繼2021年的第三屆賽事後再度奪冠，將在世界排名積分取得690分，繼3月在世界棒球經典賽奪冠獲1150分後再次大進補。