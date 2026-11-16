中職／日籍打擊教練後藤駿太告別兄弟 重返歐力士擔任育成教練

中信兄弟隊日籍打擊教練後藤駿太傳出確定回歸日職，Sponichi Annex、體育報知等日本媒體報導，他重返老東家歐力士隊，擔任育成部門教練。

日本媒體報導，後藤駿太已經結束與兄弟的合約，返回日本，他將時隔5年再度回到歐力士，負責育成部門。歐力士一軍監督岸田護，過去就與後藤在這支球隊並肩作戰，如今後藤將以教練身分回歸，協助培育新秀。

後藤駿太年僅33歲，擁有「上州一朗」、「群馬一朗」封號，2010年以第一指名加入歐力士，具備快腿、強肩，作為守備型外野手，15年一軍生涯陸續效力歐力士、中日龍隊，生涯打擊率2成16，去年季後遭中日龍隊戰力外後，旋即出現在兄弟教練名單中，擔任一軍打擊教練，執教生涯於台灣展開，1年後回歸日職擔任教練。