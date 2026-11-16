快訊

獨居老婦人「睡」臥室地板死亡？ 檢警懷疑由偷轉盜殺人 嫌犯落網收押

程建人眼中的總統 馬蔡像溫室花朵 李是梟雄 扁最可惜

黃仁勳外遇 北士科房市有事？李同榮：未來半年進入「三不」情況

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／日籍打擊教練後藤駿太告別兄弟 重返歐力士擔任育成教練

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日籍打擊教練後藤駿太結束與中信兄弟隊的合約，明年球季回到日本職棒歐力士隊擔任教練。聯合報系資料照
日籍打擊教練後藤駿太結束與中信兄弟隊的合約，明年球季回到日本職棒歐力士隊擔任教練。聯合報系資料照

中信兄弟隊日籍打擊教練後藤駿太傳出確定回歸日職，Sponichi Annex、體育報知等日本媒體報導，他重返老東家歐力士隊，擔任育成部門教練。

日本媒體報導，後藤駿太已經結束與兄弟的合約，返回日本，他將時隔5年再度回到歐力士，負責育成部門。歐力士一軍監督岸田護，過去就與後藤在這支球隊並肩作戰，如今後藤將以教練身分回歸，協助培育新秀。

後藤駿太年僅33歲，擁有「上州一朗」、「群馬一朗」封號，2010年以第一指名加入歐力士，具備快腿、強肩，作為守備型外野手，15年一軍生涯陸續效力歐力士、中日龍隊，生涯打擊率2成16，去年季後遭中日龍隊戰力外後，旋即出現在兄弟教練名單中，擔任一軍打擊教練，執教生涯於台灣展開，1年後回歸日職擔任教練。

歐力士 兄弟 中職

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／光之愛徒！王念好敲二壘打躍日媒版面 「備受期待的台灣4棒」

中職／連3年帶隊闖台灣大賽 平野惠一會續約迎更大挑戰嗎？

日職／醜聞連環爆加上季後FA流出危機 廣島再陷黑暗時期

中職／沒有壞的東西就不要修 味全龍應該讓葉君璋續掌兵符

相關新聞

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

亞冠賽／日本隊4戰12轟贏太多有隱憂？ 日媒：小球戰術未經考驗

日本隊在亞冠賽完成三連霸，本屆4戰狂敲12轟，展現年輕世代火力。賽事落幕後，日本媒體總結本屆賽事、放眼來年挑戰，指出在幾乎都是大比分差距情況下，並未達到演練「小球戰術」的效果，明年世界12強棒球賽面對更高強度的競爭，戰術執行成效充滿變數。

中職／日籍打擊教練後藤駿太告別兄弟 重返歐力士擔任育成教練

中信兄弟隊日籍打擊教練後藤駿太傳出確定回歸日職，Sponichi Annex、體育報知等日本媒體報導，他重返老東家歐力士隊，擔任育成部門教練。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。