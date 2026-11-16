中職／中信兄弟教練團再有變動！後藤駿太合約到期 日媒揭返日原因

中信兄弟傳出教練團異動消息，根據日本媒體《體育報知》報導，今年賽季來到中職擔任中信兄弟打擊教練的後藤駿太與球團的合約已經到期，他預計將以教練身分重返日職母隊歐力士猛牛擔任教練，將著重在年輕球員的養成。

日媒報導明確指出：「後藤與中信兄弟隊的合約已於15日到期，他已返回日本。」歐力士這次找回後藤駿太，與球隊外野戰力及年輕球員培養需求有關。原本主要鎮守中外野的中川圭太已行使國內自由球員權利，球隊亟需補強外野戰力深度，2024年選秀第一指名的麥谷祐介等年輕外野手，也需要進一步提升實力。球團看中後藤駿太過去豐富的球員經歷與守備專長，預計將由他負責培育部門，協助年輕選手成長。歐力士上一次奪下洋聯冠軍是在2021年，球隊也期待透過教練團調整，為重返王座做好準備。

現年33歲的後藤駿太高中就讀前橋商業高校，2010年透過選秀第一指名加入歐力士，隔年便以高中畢業新人外野手身分，睽違52年獲得開幕戰先發機會。他以出色的傳球臂力和守備範圍聞名，長年擔任外野守備要角，並在2021年幫助歐力士拿下睽違25年的洋聯例行賽冠軍。

後藤駿太2022年7月透過交易轉戰中日龍，2025年球季結束後宣布引退，生涯在日職累積出賽1042場，留下打擊率.216、15轟、151分打點和35次盜壘成功的成績。今年轉任中信兄弟打擊教練，是他退役後首度執教。