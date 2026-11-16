亞冠賽／日本隊4戰12轟贏太多有隱憂？ 日媒：小球戰術未經考驗

日本隊在亞冠賽完成三連霸，本屆4戰狂敲12轟，展現年輕世代火力。賽事落幕後，日本媒體總結本屆賽事、放眼來年挑戰，指出在幾乎都是大比分差距情況下，並未達到演練「小球戰術」的效果，明年世界12強棒球賽面對更高強度的競爭，戰術執行成效充滿變數。

日本隊在預賽依序以5：0完封中華隊、9：5擊敗南韓隊、16：1大勝澳洲隊，再於冠軍賽以5：1擊敗南韓隊，除了預賽面對南韓隊一戰打完8局上遭到追平5：5，幾乎全程贏得沒有懸念。

「體育報知」記者長井毅分析本屆賽事，認為只看結果是不錯，但對手投手實力並不算高，預賽所拿的30分就有19分是靠全壘打取得，幾乎都是一面倒的比賽，沒有機會演練監督井口資仁期望的細膩「小球戰術」，甚至當初選才時考量到比分膠著的作戰，特地以外卡選進快腿辰見鴻之介也幾乎沒有用武之地。

報導中指出，日本隊在今年世界棒球經典賽吞下挫敗，才剛深刻體會光靠力量無法贏球的事實，接下來必須在明年世界12強棒球賽爭取2028年洛杉磯奧運門票，在緊繃戰局之下，作戰能否達到監督要求，充滿未知數。

12強賽無法納入大聯盟40人名單選手，日本隊以日職戰力迎戰，上屆就在決賽以0：4不敵中華隊。面對下屆賽事，一旦佐藤輝明、平良海馬等人與大聯盟球隊簽約，日本隊的選才難度將會增加，加上143場賽季落幕後的疲勞，再戰12強賽將是沉重負擔，選手身體狀況也將成是否參戰的考量，要組成最佳陣容在12強賽爭取亞洲唯一門票絕非易事。