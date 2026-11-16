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U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳
在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。
劉承佑此役3安猛打領銜，中華隊打線合計敲出12支安打，還多於日本隊，此役先握優勢，首局就由劉承佑安打先馳得點，第二局靠對手失誤及鄭俊瑋安打再攻下2分，取得3：0領先。
日本隊的反擊靠松永知大第二局、第四局各一發兩分砲，給與中華隊重傷害，從第2到5局都有分數進帳，中華隊包括先發投手吳丞顥在內，前4任投手皆掉分，至五局打完陷入3：8落後。
中華隊第七局持續施壓，林廷之、黃柏叡、劉承佑、宋柏翰連4支安打追回1分，但滿壘機會最終結束在再見雙殺。
中華隊帶著2敗進入超級循環複賽，情勢極度不利，卻在複賽拿下3連勝，連贏南韓、日本、委內瑞拉隊，逆勢衝進季軍戰，已打下驚奇戰果，本屆收下第4，在6屆賽史以來次佳，僅次於2022年以地主之姿取得季軍。
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