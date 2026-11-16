快訊

周三下午鋒面通過全台變天！這2天明顯轉涼 最低溫僅11度

李昇基2.5億租豪宅押金全拿不回！背債1.7億淪全租房受災戶：房市一堆惡魔橫行

聽新聞
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊在季軍戰不敵日本隊。圖／中華棒協提供
中華隊在季軍戰不敵日本隊。圖／中華棒協提供

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

劉承佑此役3安猛打領銜，中華隊打線合計敲出12支安打，還多於日本隊，此役先握優勢，首局就由劉承佑安打先馳得點，第二局靠對手失誤及鄭俊瑋安打再攻下2分，取得3：0領先。

日本隊的反擊靠松永知大第二局、第四局各一發兩分砲，給與中華隊重傷害，從第2到5局都有分數進帳，中華隊包括先發投手吳丞顥在內，前4任投手皆掉分，至五局打完陷入3：8落後。

中華隊第七局持續施壓，林廷之、黃柏叡、劉承佑、宋柏翰連4支安打追回1分，但滿壘機會最終結束在再見雙殺。

中華隊帶著2敗進入超級循環複賽，情勢極度不利，卻在複賽拿下3連勝，連贏南韓、日本、委內瑞拉隊，逆勢衝進季軍戰，已打下驚奇戰果，本屆收下第4，在6屆賽史以來次佳，僅次於2022年以地主之姿取得季軍。

劉承佑單場3安。圖／中華棒協提供
劉承佑單場3安。圖／中華棒協提供

中華隊 世界盃 日本

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

相關新聞

中職／樂天桃猿重返榮耀 何不考慮雙洋砲減一

樂天桃猿明年擬續採雙洋砲，惟投手輪值與守備、打線排擠成隱憂；若林立健康，建議改用一洋砲應戰、增添洋投。

側翼集體失靈、進攻引擎當機 尼克場內外凝聚力是回升關鍵

衛冕軍尼克開季6勝6敗，防守穩健但進攻失靈，側翼低迷與場內外凝聚力受考驗，能否回穩成為重返爭冠行列關鍵；球隊仍具爭冠本錢。

U23世界盃／中華隊12安拚不過日本2轟重擊 驚奇之旅以第4收尾歷屆次佳

在U23世界盃棒球賽複賽打出驚奇3連勝的中華隊，未能在季軍戰再締完美結局，此役3：0領先失守，終場以4：8不敵日本隊，以第4名作收，已寫下歷屆第2佳成績。

NBA／勇士積極兜售波爾辛吉斯 美媒傳鎖定兩大內線悍將

隨著波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因健康問題持續缺席，勇士球團已積極尋求交易機會，希望利用這位拉脫維亞長人的合約換回更符合需求的禁區戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。