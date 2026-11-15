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亞冠賽／宗山壘接班日本隊游擊手！ 4轟11打點打擊率破5成獲MVP

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
效力於樂天金鷲隊的23歲好手宗山壘，今年在亞洲職棒冠軍爭霸賽繳出5成26打擊率，敲出4轟、貢獻11分打點，獲大會MVP。 美聯社
效力於樂天金鷲隊的23歲好手宗山壘，今年在亞洲職棒冠軍爭霸賽繳出5成26打擊率，敲出4轟、貢獻11分打點，獲大會MVP。 美聯社

日本隊新生代游擊手上位！效力於樂天金鷲隊的23歲好手宗山壘，今年在亞洲職棒冠軍爭霸賽繳出5成26打擊率，敲出4轟、貢獻11分打點，與4戰5轟的正木智也共組超強「雙箭頭」，幫助日本隊全勝完成三連霸，宗山壘也榮獲大會MVP。

本屆日本隊前兩棒展現超狂火力，今年日本大賽MVP、軟銀隊27歲強打正木智也以外卡身份入選，擔任日本開路先鋒，連續4場比賽開轟，包括首戰對台灣轟雙響砲，19打數敲6支安打，有5發是全壘打，打下11分打點，打擊率4成62。

宗山壘扛起日本隊第2棒、游擊手，除了出色的守備表現外，這次賽會更展現他的打擊能力，首戰對中華隊敲陽春砲，第2戰對南韓轟雙響砲，對澳洲更揮出一發滿貫全壘打，4戰合計19打數敲10安，有7支是長打（4轟），打擊率破5成。

在日本隊奪冠後，正木智也、宗山壘先後被隊友拋起，接受「胴上」榮耀，兩人也成為本屆亞冠賽MVP的最大競爭者，原本日本隊隊友認為正木智也獲獎機會更濃厚，最後大會公佈的MVP得主則是宗山壘，兩人表情都顯得有些意外。

正木智也在宣布MVP當下臉上沒有笑容面露疑惑，但日本隊新任監督井口資仁在獲頒冠軍後，立刻走向正木智也，將冠軍手舉牌交到他手中，之後也由正木智也領取冠軍獎盃，帶著全隊共享榮耀。

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