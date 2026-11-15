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亞冠賽／正木智也4戰5轟再次砲轟南韓 日本11連勝完成三連霸

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
正木智也擊出三分砲。 美聯社
正木智也擊出三分砲。 美聯社

亞洲職棒冠軍爭霸賽連續三屆賽事上演日韓爭冠，日本隊王牌投手高橋宏斗繳出7局失1分表現，打線再敲2轟，包括超級「核彈頭」正木智也敲出4戰以來的第5轟，終場日本隊以5：1再勝南韓，三屆賽事11戰全勝完成三連霸，也拿下對戰南韓13連勝。

日本隊打線今天在冠軍戰持續放送火力，面對南韓先發投手金健優，第3棒、今年太平洋聯盟安打王西川史礁在1局下2出局後轟出左外野陽春全壘打，替日本隊打下1：0領先。

3局下日本隊第9棒庄子雄大率先敲出安打，接著靠對手失誤和盜壘攻佔三壘，1出局後宗山壘揮出中外野的二壘打，送回日本隊的第2分。

第5局日本隊再靠安打和失誤攻佔一、二壘，本屆砲火兇猛的「核彈頭」正木智也再開砲，掌握金健優145公里的直球轟出左外野3分砲，連續4場比賽開轟、累積5發全壘打力冠群雄，也替日本隊拉開5：0領先。

日本隊將兩屆經典賽國手、中日龍隊24歲投手高橋宏斗留到冠軍戰登板，前6局只被敲2支安打，投到7局上讓安賢民揮出二壘打，2出局後再被安宰奭敲安打掉1分，也成此戰唯一失分。 

高橋宏斗主投7局用87球，被敲出4支安打，有1次四壞球保送，送出7次三振，失1分，最快球速達157公里，拿下勝投。石田裕太郎中繼1局無失分，第9局由終結者篠原響登板，守住勝利。

日本隊打線全場共敲出10支安打，前3棒正木智也、宗山壘及西川史礁合計貢獻6支安打，包辦5分打點。

南韓隊連三屆賽事獲亞軍，且自2015年世界12強賽4強戰擊敗日本以來，以職業球員為主體的國際賽已吞下對戰日本13連敗。

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