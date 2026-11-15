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中職／林子崴的「鐵齒」證明學長是對的！ 陳冠宇重申已從國家隊退役

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
樂天桃猿隊左投陳冠宇。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊左投陳冠宇。記者葉姵妤／攝影

亞洲職棒冠軍爭霸賽近期在東京巨蛋進行，樂天桃猿隊左投陳冠宇也密切關心自家學弟的表現，但林子崴不顧自己的提醒「鐵齒」挨轟，陳冠宇笑說他「講不聽」，但也認為這樣與學弟互動的過程，是雙方都在互相學習。

陳冠宇有過多年旅日經驗，過去也是國家隊常客，這次亞冠賽由年輕選手參賽，猿隊多位選手入選，陳冠宇原本也有意赴日觀戰，但礙於碰上自己的孩子要考試，因此沒有前往。

而猿隊24歲左投林子崴在亞冠賽首戰被安排先發對決日本，陳冠宇就自己的經驗和觀察，提前傳訊息提醒他「正木（智也）很會打內角球」，林子崴卻還是連兩打席被正木智也敲全壘打，讓陳冠宇賽後虧他「講不聽耶！」

陳冠宇以「愛護學弟」出了名，他說：「照顧學弟本來就是我一直以來都在做的事情，尤其子崴又是我們穀保畢業的學弟。」他也笑說，「雖然（林子崴）這次鐵嘴了一次，但是這樣才知道學長講的話是對的。」

陳冠宇表示，自己和林子崴是習性很相似的投手，因此有先告訴他，「那個內角的位置盡量不要投。」雖然結果不理想，但陳冠宇認為，林子崴能從中學到，「未來在抉擇時，如果內角球要投，可以等到兩人出局再投，不用第一個打者就去跟他拚命。」

陳冠宇也提到，兩人平時在聊天的內容，都是面對打者的對策和習性等等，「就算是我跟他講，我也可以去學習，他在投球的時候我也可以從旁邊去學習，所以變成不只是我教他，他也可以給我很好的反饋。」且兩人不只投球習性相像，陳冠宇笑說：「他連穿搭風格都跟我很像。」

看著中華隊新生代左投陸續嶄露頭角，陳冠宇在2024年奪下世界12強冠軍後，就以宣布從國家隊退役，今天被問及明年底12強是否再戰？他連忙表示：「沒有，沒有，國際賽退休說退就退，不會再第二次。」

陳冠宇點名，這次亞冠賽入選的左投包括李軍、黃群，以及2024年12強賽的陳柏清等人，「左投手還有很多人可以選擇，再加上旅外球員，像（王）彥程或（林）昱珉，他們這些都還在當打之年，也不用太設限一定非得去打，人生還有很多規劃可以走。」

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