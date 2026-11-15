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棒球／傳統名校首度參戰重光盃 嘉義朴子國小開幕2連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
嘉義朴子國小吳亞綸投打均有重大貢獻。圖／陳重光文教基金會提供
嘉義朴子國小吳亞綸投打均有重大貢獻。圖／陳重光文教基金會提供

2026年第18屆重光盃全國少棒錦標賽在台北市青年公園謝國城紀念棒球場等地進行，今年「新同學」嘉義朴子國小首度參賽就展現不俗火力，15日以10：6擊敗台東縣紅葉國小，取得預賽2連勝。

朴子昨天首戰以11：1擊敗新竹市關東國小，今天對上紅葉局局有攻勢，全隊耐心選到7次保送，並敲出8支安打，包括開路先鋒侯岳廷單場雙安。朴子先發投手吳亞綸退場後，第5局一度遇到亂流，最終後援投手李亮圻穩住陣腳，驚險挺過。

第一次挑戰重光盃就收下二連勝，總教練朱郁信表示，這一切得來不易，「我們一直很想參加這項賽事，不僅強度高，還有賽後活動可以參加，讓小朋友有不一樣的體驗，我也跟學生說重光盃很盛大，一定要珍惜機會。」

面對打擊兇悍的紅葉，先發投手吳亞綸表現穩定，主投4局，被敲6支安打，失2分，有3次三振，可惜第5局團隊發生失誤與野手選擇，達到單場85顆用球數，無緣完投，「沒丟完很可惜，我體力還有。今天我的狀況還可以，只是有一些球要丟外角卻跑到紅中。」

六年級的吳亞綸對於重光盃充滿期待，他笑說自己很喜歡投出三振的感覺，「這次可以跟很多不同的球隊對決，覺得很有趣，至於天氣其實都習慣了，這兩年嘉義也滿常下雨的。」

吳亞綸國小二年級被同學，也是陣中左外野手侯岳廷拉進棒球隊，他笑說：「其實我們不同班，但會一起玩球，就是他帶我進來的。」

來自「台灣棒球搖籃」嘉義的朴子國小，1979年拿下LLB世界少棒錦標賽（威廉波特）冠軍，並孕育出不少職棒球星甚至傳奇，包括涂鴻欽、康明杉、陳瑞昌、江承峰等人都是校友。近年學校以軟式棒球為主，今年初重返硬式舞台，

「少子化時代，我們沒辦法像以往找到一整批選手進來，就以社團性質為主，記得我還是重組前最後一屆。」朱郁信回憶，後來學校願意支持，今年挑戰硬式賽事，「小朋友挺喜歡打硬式的，多做了很多調整與訓練，我還去找職棒淘汰下來的成人木棒，加強學生擊球力道。」

不過朴子沒有放掉軟式這條路，仍會讓低年級、或是上場機會較少的球員參賽，朱郁信認為這一年下來大家表現都很好，期待透過跟強隊的交流持續進步。

嘉義朴子國小隊長游梓安游擊守備擋下不少球。圖／陳重光文教基金會提供
嘉義朴子國小隊長游梓安游擊守備擋下不少球。圖／陳重光文教基金會提供

朴子 嘉義 棒球

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