快訊

員林家具工廠大火爆炸聲連響黑煙沖天 田中高鐵、社頭都看得到

有望挑戰大陸冷氣團...這日起先濕涼後乾冷 賈新興：冷空氣直衝台灣

拚場煙硝味？蔣萬安、沈伯洋微笑同框握手…秦慧珠曝現場微妙氣氛

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／澳洲隊單屆連宰南韓、中華隊奪季軍 教頭：非常滿意！

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
澳洲隊單屆連宰南韓、中華隊奪季軍。 美聯社
澳洲隊單屆連宰南韓、中華隊奪季軍。 美聯社

澳洲隊上屆亞冠賽在4隊墊底，本屆在預賽擊敗南韓隊、季軍戰再克中華隊，最終收下季軍，讓總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後喜孜孜表示：「非常滿意！」

澳洲隊今天與季軍賽與中華隊過招，靠第五局的6分大局致勝，終場以6：4贏球，將中華隊踢出前3行列，澳洲隊首度收下季軍。

尼爾森賽後在記者會上笑盈盈表示，為全力以赴的選手們感到驕傲，「今天選手們打了一場非常好的比賽，很滿意這次能夠拿下季軍，也希望大家繼續期待澳洲隊未來能有更加出色的表現。」

第二任投手漢普頓（Ky Hampton）中繼3局無失分，成為此役勝利投手，大讚團隊經歷昨天1：16的敗仗不到24小時，迅速重振、打出一場精彩比賽，「這是我第一次穿澳洲球衣拿到獎牌，這種感覺真的是太棒了。」

他也提到，「棒球很棒的一點是，你總是會有機會再次回到球場、再次出賽，所以關鍵是不要一直記著前一場比賽，趕快將失利拋到腦後，相信自己所做的準備，迎接下一場比賽。」

澳洲 澳洲隊 南韓

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／打中華隊不像昨天打南韓順手 澳洲4棒嘆：令人失望

亞冠賽／中華隊首度落居第4 日媒報導：12強賽王者屈辱墊底

亞冠賽／中華隊單局核爆6分不敵澳洲 首度被踢出前3、參賽3屆2次墊底

亞冠賽／敲3轟還是絕望…中華隊不敵南韓無緣爭冠 明與澳洲打季軍戰

相關新聞

亞冠賽／中華隊單局核爆6分不敵澳洲 首度被踢出前3、參賽3屆2次墊底

中華隊今天在亞冠賽季軍戰遭逢澳洲隊，敗在第五局遭澳洲隊攻下6分大局，儘管劉俊緯在下半局就挺身而出，滿壘敲出二壘打清壘，終場仍以4：6輸球，澳洲隊首度奪得季軍，中華隊則是首度擠不進前3，三屆參賽兩度排名墊底。

U23世界盃／中華隊神奇旅程複賽三連勝闖季軍戰 日本三連霸夢碎

中華隊在今年U23世界盃打出驚奇之旅，預賽驚險晉級後，在超級循環賽打出三連勝，包括今天以13：1大勝前7戰全勝的委內瑞拉，最終排名複賽第4，台灣時間明天凌晨2點與日本爭季軍，力拚追平隊史在U23世界盃的最佳成績。

U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

U23世界盃在尼加拉瓜進行，今天進入超級循環賽最終日，中華隊迎戰本屆維持全勝、已手握冠軍戰門票的委內瑞拉隊，打線大爆發，全場敲出17支安打，包括宋柏翰、鐘懷逸、劉承佑各轟出一發3分全壘打，終場以13：1大勝對手，複賽3連勝、戰績3勝2敗，挺進季軍戰。

亞冠賽／澳洲隊單屆連宰南韓、中華隊奪季軍 教頭：非常滿意！

澳洲隊上屆亞冠賽在4隊墊底，本屆在預賽擊敗南韓隊、季軍戰再克中華隊，最終收下季軍，讓總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後喜孜孜表示：「非常滿意！」

日職／孫易磊談今年一軍收穫「每次都有學到東西」 明年仍想競爭先發

效力於日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊今年在一軍出賽22場，還參與生涯首次季後賽，今年季後預計讓自己放慢腳步，明年重新調整先發出賽。今天他出席母校穀保家商的見面會活動，也回顧今年在一軍的收穫。

亞冠賽／搶季軍告急！「獅投」給澳洲大局燃料 中華隊前5局4：6落後

中華隊今天在亞冠賽季軍戰遭逢澳洲隊，第五局「獅」投釀禍，高偉強、李軍合計面對6打席出現4次四死球保送，給予澳洲隊大局契機，最終單局狂瀉6分，中華隊五局下迅速反擊，劉俊緯滿壘敲二壘打清壘，打完前5局以4：6落後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。