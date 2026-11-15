亞冠賽／澳洲隊單屆連宰南韓、中華隊奪季軍 教頭：非常滿意！

澳洲隊上屆亞冠賽在4隊墊底，本屆在預賽擊敗南韓隊、季軍戰再克中華隊，最終收下季軍，讓總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後喜孜孜表示：「非常滿意！」

澳洲隊今天與季軍賽與中華隊過招，靠第五局的6分大局致勝，終場以6：4贏球，將中華隊踢出前3行列，澳洲隊首度收下季軍。

尼爾森賽後在記者會上笑盈盈表示，為全力以赴的選手們感到驕傲，「今天選手們打了一場非常好的比賽，很滿意這次能夠拿下季軍，也希望大家繼續期待澳洲隊未來能有更加出色的表現。」

第二任投手漢普頓（Ky Hampton）中繼3局無失分，成為此役勝利投手，大讚團隊經歷昨天1：16的敗仗不到24小時，迅速重振、打出一場精彩比賽，「這是我第一次穿澳洲球衣拿到獎牌，這種感覺真的是太棒了。」

他也提到，「棒球很棒的一點是，你總是會有機會再次回到球場、再次出賽，所以關鍵是不要一直記著前一場比賽，趕快將失利拋到腦後，相信自己所做的準備，迎接下一場比賽。」