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日職／孫易磊談今年一軍收穫「每次都有學到東西」 明年仍想競爭先發

聯合報／ 記者葉姵妤／新北即時報導
效力於火腿隊的旅日投手孫易磊。記者葉姵妤／攝影
效力於火腿隊的旅日投手孫易磊。記者葉姵妤／攝影

效力於日職火腿隊21歲台灣投手孫易磊今年在一軍出賽22場，還參與生涯首次季後賽，今年季後預計讓自己放慢腳步，明年重新調整先發出賽。今天他出席母校穀保家商的見面會活動，也回顧今年在一軍的收穫。

孫易磊今年6月迎接本季初先發，今年前兩場出賽都是先發登板，6月下旬被降二軍後，7月重回一軍就轉為後援出賽，補強球隊牛棚戰力。 

孫易磊透露，今年自己從開季起一直都是以先發身份做準備，在一軍先發2場後被降二軍，也仍在準備下一次先發登板的機會，「這期間有跟教練溝通兩三次，還是希望可以回到先發，但是球隊在後援方面還有需要我，所以後來就想說，能幫助球隊就趕快上去丟。」

轉換為後援身份，孫易磊坦言，一開始還是有些不適應，「出賽的頻率還有做的事情都不太一樣，稍微需要適應一下，後來就想說，把在一軍待到球季結束為目標，朝這方向調整。」

孫易磊旅日第三個球季，本季在一軍出賽22場（2場先發），拿下2勝1敗8中繼，防禦率2.64，他提到：「今年後半段在一軍丟了滿多，遇到很多不一樣狀況，每一次都有學到東西，有越來越好。」

火腿隊今年以太平洋聯盟排名第三之姿晉級高潮系列賽，孫易磊也在牛棚迎接後援初體驗，他說：「季後賽的強度滿高的，因為每一場都要贏，所以既然能贏的話，就要一直上一直上，所以對身體的負擔，其實滿大的。」

其中高潮系列賽首輪第三戰，孫易磊在「殊死戰」於第7局登板，投了2局沒有被敲安打、無失分，成為他最印象深刻的一戰，「第二局其實身體滿累的，但想說我可以多吃一局，幫第8局的投手好好休息，本來想說能丟三局，但有點難度，是滿特別的經驗。」

孫易磊今年季初參與經典賽，也在一軍歷經頗有收獲的一個球季，季後他讓自己放慢腳步，「今年滿早就開始動了，一整年下來，預計季後調整會放慢一點，讓自己明年慢一點開機，明年希望可以回到先發，還是會去競爭先發。」

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