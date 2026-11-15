亞冠賽／中華隊單局核爆6分不敵澳洲 首度被踢出前3、參賽3屆2次墊底

中華隊今天在亞冠賽季軍戰遭逢澳洲隊，敗在第五局遭澳洲隊攻下6分大局，儘管劉俊緯在下半局就挺身而出，滿壘敲出二壘打清壘，終場仍以4：6輸球，澳洲隊首度奪得季軍，中華隊則是首度擠不進前3，三屆參賽兩度排名墊底。

中華隊打線此役在第二局率先突破，劉俊緯保送及林子豪安打，無人出局攻占一、三壘，靠林泓弦的滾地球先馳得點。

來自樂天桃猿隊的邱駿威扛起先發任務，投3.2局僅被敲1安打，出現4次四壞保送，力保不失，繳出不俗內容，帶著1：0領先退場。

戰情在第五局急轉直下，中華隊第三任投手高偉強面對3打席投出2保送，換上李軍投3打席都沒解決，先因保送堆成滿壘，隨後被艾爾戴爾（Brent Iredale）敲安追平，再對卡維爾（Blake Cavill）投出觸身球，澳洲隊以2：1超前，迫使中華隊再度換投。李超緊急接手一出局、滿壘炸彈，遭澳洲隊連敲兩支二壘打，各帶兩分打點。

中華隊轉眼變成1：6落後，但五局下迅速重振士氣，張仁瑋、林佳緯都敲安，曾聖安再選保送，兩出局、滿壘局面，劉俊緯一棒掃出清壘二壘打，追近到4：6。

中華隊後續牛棚穩住失分，包括李超以33球力扛1.2局，張誠恩中繼1局演出三上三下、賞2K，但打線在錯過第七局滿壘機會後洩了氣，最後兩局的攻勢六下六下。

中華隊首屆在3隊規模排名第3，第二屆在4隊規模排名第3，本屆在季軍戰敗北，首度排名第4，參賽三屆就有兩次成為爐主。