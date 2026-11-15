亞冠賽／搶季軍告急！「獅投」給澳洲大局燃料 中華隊前5局4：6落後

中華隊今天在亞冠賽季軍戰遭逢澳洲隊，第五局「獅」投釀禍，高偉強、李軍合計面對6打席出現4次四死球保送，給予澳洲隊大局契機，最終單局狂瀉6分，中華隊五局下迅速反擊，劉俊緯滿壘敲二壘打清壘，打完前5局以4：6落後。

中華隊在預賽取得1勝2敗，唯一勝場來自澳洲隊，兩隊今天再於季軍戰過招，中華隊打線在第二局率先突破，劉俊緯保送及林子豪安打，無人出局攻占一、三壘，林泓弦的滾地球幫助中華隊先馳得點。

中華隊由來自樂天桃猿隊的邱駿威先發，投3.2局僅被敲1安打，出現4次四壞保送，力保不失，繳出不俗內容，帶著1：0領先退場。

戰情在第五局急轉直下，中華隊第三任投手高偉強面對3打席投出2保送，換上李軍投3打席都沒解決，先因保送堆成滿壘，隨後被艾爾戴爾（Brent Iredale）敲安追平，再對卡維爾（Blake Cavill）投出觸身球，澳洲隊以2：1超前，迫使中華隊再度換投。李超接手一出局、滿壘炸彈，遭澳洲隊連敲兩支二壘打，各帶兩分打點。

中華隊轉眼變成1：6落後，但五局下迅速重振士氣，張仁瑋、林佳緯都敲安，曾聖安再選保送，兩出局、滿壘局面，劉俊緯一棒掃出清壘二壘打，追近到4：6。