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U23世界盃／中華隊神奇旅程複賽三連勝闖季軍戰 日本三連霸夢碎

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華隊將與日本爭季軍。圖／中華棒協提供
中華隊將與日本爭季軍。圖／中華棒協提供

中華隊在今年U23世界盃打出驚奇之旅，預賽驚險晉級後，在超級循環賽打出三連勝，包括今天以13：1大勝前7戰全勝的委內瑞拉，最終排名複賽第4，台灣時間明天凌晨2點與日本爭季軍，力拚追平隊史在U23世界盃的最佳成績。

中華隊本屆預賽戰績2勝3敗，僅對捷克、巴拿馬拿下勝利，原本晉級希望已命懸一線，然而靠著捷克在最後一戰「驚喜」擊敗尼加拉瓜，形成4隊戰績相同，比較對戰後，由中華隊搶下最後一張晉級門票，挺進6強超級循環賽。

進入超級循環賽後，中華隊狀況如倒吃甘蔗，以6：1擊敗B組第三晉級的南韓、2：1扳倒衛冕軍日本，然而在迎接複賽最終戰之前，因對戰優質率（TQB）居下風，即使3戰全勝都已提前確定無緣爭冠；委內瑞拉則是率先晉級冠軍戰。

今天面對預、複賽打下7連勝的委內瑞拉，中華隊打線大爆發，單場揮出17支安打，包括台鋼雄鷹宋柏翰、旅日留學生鐘懷逸、富邦悍將劉承佑各敲一支3分全壘打，終場以13：1大勝，複賽收下3連勝，戰績形成3勝2敗。

同時間進行的日本及澳洲之戰，日本以5：3勝出，形成台、日、澳戰績都是3勝2敗並列第二，比較TQB後，由澳洲挺進冠軍戰與委國爭冠；季軍戰上演台日交手，日本挑戰三連霸夢碎，中華隊則要力拚追平2022年在台灣締造的最佳季軍成績。

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