U23世界盃／3支3分砲13：1轟破委國不敗金身 中華隊晉級季軍戰

U23世界盃在尼加拉瓜進行，今天進入超級循環賽最終日，中華隊迎戰本屆維持全勝、已手握冠軍戰門票的委內瑞拉隊，打線大爆發，全場敲出17支安打，包括宋柏翰、鐘懷逸、劉承佑各轟出一發3分全壘打，終場以13：1大勝對手，複賽3連勝、戰績3勝2敗，挺進季軍戰。

中華隊帶著0勝2敗戰績驚險晉級超級循環賽，之後連勝南韓、日本隊，今天再戰打出7連勝的委內瑞拉，開打前就已確定無緣爭冠，力拚季軍戰資格；委內瑞拉則是賽前就已確定進入冠軍戰。

3局上中華隊葉弘仁安打，旅日留學生鐘懷逸犧牲觸擊將跑者送上得點圈，昨天敲出致勝轟的中信兄弟隊黃鈞麟再次建功，擊出左外野安打替中華隊敲回第1分，之後連續2名打者獲四壞球保送上壘，台鋼雄鷹隊宋柏翰擊出安打再追加1分，但二壘跑者衝回本壘遭觸殺形成3出局。

中華隊打線在5局上攻勢更猛烈，黃鈞麟安打、黃柏叡揮出二壘打多添1分，劉承佑選到保送，接著第5棒宋柏翰轟出右外野方向的3分全壘打，一棒將比數拉開為6：0。第6局劉承佑在二壘有人時再敲安打送回分數，將比數改寫為7：0。

中華隊今天推出效力於味全龍隊的下勾投手林柏佑先發，主投5局被揮出3支安打，有2次保送，送出4次三振，沒有失分。

6局下中華隊換上第二任投手，效力於日職讀賣巨人隊的育成左投黃錦豪，2出局後被揮出2支安打，讓委內瑞拉追回1分，之後飆三振止血。

第7局中華隊手感再加溫，單局揮出8支安打，鐘懷逸、富邦悍將隊劉承佑各敲一發右外野3分全壘打（本屆個人第2轟），灌進6分大局，將比數拉開為13：1。7局下推出台電隊投手許少捷登板，後援1局守住勝利。

中華隊全場共敲17支安打，包括3支3分砲，上場10名打者全員安打。第5棒宋柏翰雖在此戰之前17打數僅2支安打，今天繳出5支3（1轟）表現，貢獻4分打點，第8棒葉弘仁也是3安猛打賞，第4棒劉承佑單場3支2包括1轟，還選到2次保送，進帳4分打點。