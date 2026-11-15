快訊

亞冠賽／中華隊與澳洲爭季軍啟用曾聖安扛4棒 中心棒次端出龍將連線

超時課表／教學兼行政還得超鐘點 師嘆月多領7千不想賺

和泰坦言會打到LEXUS 為何還是要推TOYOTA PREMIUM？

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／中華隊與澳洲爭季軍啟用曾聖安扛4棒 中心棒次端出龍將連線

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊與澳洲隊在季軍戰交手，啟用曾聖安扛起第四棒。圖／中華職棒提供
中華隊與澳洲隊在季軍戰交手，啟用曾聖安扛起第四棒。圖／中華職棒提供

中華隊在預賽無法越過日本、南韓兩隊，確定本屆亞冠賽仍然只能爭季軍，今天早上10點與澳洲隊過招，先發打線有大幅調整，改由昨天敲出雙響砲的曾聖安扛第四棒、中外野，第3到5棒都是龍將。

中華隊今天將林佳緯調到第二棒，與張仁瑋扮演雙箭頭，第3到5棒上演味全龍連線，依序為郭天信、曾聖安、劉俊緯，郭天信改擔任指定打擊，中外野防區交給曾聖安；此役由樂天桃猿隊邱駿威擔綱先發投手，捕手啟用中信兄弟隊林吳晉瑋。

中華隊在三屆賽事以來共對日本、南韓隊留下0勝6敗，目前累積的3勝都是面對澳洲，包括上屆預賽、季軍賽以及本屆預賽，今天上演兩軍在賽史第四次交手。

中華隊先發打線

第一棒 張仁瑋 右外野

第二棒 林佳緯 左外野

第三棒 郭天信 指定打擊

第四棒 曾聖安 中外野

第五棒 劉俊緯 三壘

第六棒 林子豪 一壘

第七棒 林泓弦 二壘

第八棒 林吳晉瑋 捕手

第九棒 陽柏翔 游擊

先發投手 邱駿威

曾聖安 中華隊 澳洲

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／中華隊力拚首次前進冠軍賽 抗韓打線啟用雙獅首度先發

亞冠賽／敲3轟還是絕望…中華隊不敵南韓無緣爭冠 明與澳洲打季軍戰

亞冠賽／中華隊首勝到手！林佳緯、張仁瑋敲雙安 馬傑森2打點力退澳洲

亞冠賽／中華隊首局閃電戰攻2分破蛋！ 但澳洲立刻回敬4分大局

相關新聞

運動人生／球賽讀秒…卻聽不見觀眾的吶喊 吳啟道站上聽奧投身教育

打籃球讓吳啟道聽力惡化，但籃球也讓他擁有耀眼人生。二○二四年，聽障籃球員吳啟道代表中華隊在爭取聽奧門票的關鍵一役投出致勝絕殺球，沒聽見掌聲，只看到隊友朝他奔來，「世界很安靜，內心卻洶湧澎湃。」他說，既然世界上有這樣的舞台，就想試試看。這一試就是十年。

亞冠賽／中華隊與澳洲爭季軍啟用曾聖安扛4棒 中心棒次端出龍將連線

中華隊在預賽無法越過日本、南韓兩隊，確定本屆亞冠賽仍然只能爭季軍，今天早上10點與澳洲隊過招，先發打線有大幅調整，改由昨天敲出雙響砲的曾聖安扛第四棒、中外野，第3到5棒都是龍將。

NBA／得分掛蛋又被冰板凳 衛冕軍功臣他坦言「心情不好」

尼克隊昨天在NBA盃以104：106不敵溜馬隊，上季奪冠功臣之一的哈特（Josh Hart）全場得分掛蛋，第四節更被冰在板凳上，讓他坦言「心情不好」，無法直接說明自身出了什麼狀況。

NBA／76人禁區沒大人要到詹皇頂？安比德在內3中鋒都休

76人台灣時間明天將和溜馬隊交手，球團今天宣布，當家中鋒安比德（Joel Embiid）因右腳足底筋膜炎，確定缺陣一場，大個子波納（Adem Bona）和巴洛（Dominick Barlow）也持續缺陣。

運動人生／吳啟道寂靜人生 更懂得學習與人溝通

「田徑、游泳等個人項目的聽障選手可以專注在自己的身體、節奏與技術，籃球、排球等團隊運動，隊員們少了聲音溝通後，所有配合都只能靠一次又一次的練習堆壘出來」。吳啟道說，聽障選手參與團隊競技運動更不容易。

運動人生／傳承遇困境 下一位聽障聽障教練在哪裡

「台灣聽障籃球真正難解的問題不是『聽不到』，而是許多選手離開國家隊後，缺乏固定球隊可讓他們繼續練習」。中華聽障籃球隊教練鄧碧珍、鄧碧雲姊妹除了道出國內發展聽障籃球困境，更憂心「下一位聽障籃球教練在哪裡」？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。