亞冠賽／中華隊與澳洲爭季軍啟用曾聖安扛4棒 中心棒次端出龍將連線

中華隊在預賽無法越過日本、南韓兩隊，確定本屆亞冠賽仍然只能爭季軍，今天早上10點與澳洲隊過招，先發打線有大幅調整，改由昨天敲出雙響砲的曾聖安扛第四棒、中外野，第3到5棒都是龍將。

中華隊今天將林佳緯調到第二棒，與張仁瑋扮演雙箭頭，第3到5棒上演味全龍連線，依序為郭天信、曾聖安、劉俊緯，郭天信改擔任指定打擊，中外野防區交給曾聖安；此役由樂天桃猿隊邱駿威擔綱先發投手，捕手啟用中信兄弟隊林吳晉瑋。

中華隊在三屆賽事以來共對日本、南韓隊留下0勝6敗，目前累積的3勝都是面對澳洲，包括上屆預賽、季軍賽以及本屆預賽，今天上演兩軍在賽史第四次交手。

中華隊先發打線

第一棒 張仁瑋 右外野

第二棒 林佳緯 左外野

第三棒 郭天信 指定打擊

第四棒 曾聖安 中外野

第五棒 劉俊緯 三壘

第六棒 林子豪 一壘

第七棒 林泓弦 二壘

第八棒 林吳晉瑋 捕手

第九棒 陽柏翔 游擊

先發投手 邱駿威