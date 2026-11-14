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亞冠賽／金倒永繼經典賽後再轟中華隊 敲致勝轟卻說身體狀況未到位

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
南韓隊主砲金倒永。美聯社
南韓隊主砲金倒永。美聯社

南韓隊主砲金倒永在預賽前兩戰8打數只有1支一壘打，甚至遭南韓球迷酸「國內限定」，今天在關鍵戰役開砲，第五局的陽春砲成為此役致勝轟，率領南韓隊以6：4擊敗中華隊，挺進亞冠賽冠軍賽。金倒永賽後透露，自己的身體狀況感覺並不是很好，「但比賽還沒結束，我會持續設法調整到更好的狀態。」

中華隊此役在五局上靠曾聖安陽春砲、張仁瑋兩分砲扳平3分落後，眼看氣勢倒向中華隊，南韓隊在五局下就有回應，金倒永從陳睦衡手中敲出陽春砲，幫助南韓重新要回領先，此後未再讓中華隊追平。

南韓隊以2連敗開局，在懸崖邊撐住，最終挺進冠軍賽，金倒永表示，「對面對澳洲的比賽一路走到現在，每個人都盡了全力，才有機會走到這一步，今天也是一樣，因為全隊拚盡全力才能拿下勝利、取得冠軍戰資格。」

談到自身狀況，金倒永回應：「目前感覺身體狀況並沒有特別好，但比賽還沒結束，我會繼續努力調整到更好的狀況。」他強調，雖然今天開轟，但明天是更重要的比賽，「我會全力以赴，努力打出好成績。」

金倒永今年已經三度披上國家隊戰袍，從3月世界棒球經典賽到9月名古屋亞運再到11月亞冠賽，3度遭逢中華隊，經典賽從林維恩手中敲出兩分砲，這回再以陽春砲狙擊陳睦衡。

金倒永 中華隊 亞冠賽 南韓

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