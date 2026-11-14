徐生明少棒賽開打 「台日友好」布條讓謝榮瑤落淚

第14屆徐生明國際少棒錦標賽今天在高雄開打，32支隊伍競技交流爭取榮譽外，還有溫馨場景，日本武藏府中隊在選手之夜展示出台日友好布條，讓「師母」謝榮瑤忍不住落淚。

開幕儀式上參賽隊伍齊聚，徐生明遺孀謝榮瑤感謝選手們遠道而來，今年邀請中華職棒台鋼雄鷹隊球員張肇元、曾昱磬、賴智垣、陳重光到場，指導小球員球技、觀念。

地主高雄市美濃國小球員沈倢宇與日、韓球員代表致詞，他以流利的中文、客家話以及英文宣誓，沈倢宇表示，聽到要致詞時很緊張，練習1週時間才背起來，平常在家雖然沒講客語，但在學校上課會說。

6年級的沈倢宇直呼宣誓比打球緊張，今年是第3次參加徐生明少棒賽，過去曾跟香港的球隊打過球，但今天早上比賽球隊輸了，職棒球員最喜歡中信兄弟的外野手岳政華，不過自己是守二、三壘。

晚上的選手之夜除了準備道地美濃菜色給辛苦球員，小球員們也上台展現舞蹈功力，來自日本的武藏府中、韓國的順天南山國小2支外隊除了秀出當地特色表演，武藏府中更舉起布條，上面寫著「銘記台日友好情，向徐總與師母謝榮瑤女士致敬」，謝榮瑤看見感動落淚。