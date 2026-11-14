快訊

獨／「文成公主」詐女建商5.1億！住聯聚豪宅、開藍寶堅尼 8千萬砸愛馬仕

進入後黃仁勳時代 NVIDIA股價能否止血？3大助攻力量蓄勢待發

造勢門牙斷裂！工作人員驚以為麥克風掉地上 蘇巧慧忍痛2小時後就醫

聽新聞
0:00 / 0:00

徐生明少棒賽開打 「台日友好」布條讓謝榮瑤落淚

中央社／ 高雄14日電
「師母」謝榮瑤。記者陳正興／攝影
「師母」謝榮瑤。記者陳正興／攝影

第14屆徐生明國際少棒錦標賽今天在高雄開打，32支隊伍競技交流爭取榮譽外，還有溫馨場景，日本武藏府中隊在選手之夜展示出台日友好布條，讓「師母」謝榮瑤忍不住落淚。

開幕儀式上參賽隊伍齊聚，徐生明遺孀謝榮瑤感謝選手們遠道而來，今年邀請中華職棒台鋼雄鷹隊球員張肇元、曾昱磬、賴智垣、陳重光到場，指導小球員球技、觀念。

地主高雄市美濃國小球員沈倢宇與日、韓球員代表致詞，他以流利的中文、客家話以及英文宣誓，沈倢宇表示，聽到要致詞時很緊張，練習1週時間才背起來，平常在家雖然沒講客語，但在學校上課會說。

6年級的沈倢宇直呼宣誓比打球緊張，今年是第3次參加徐生明少棒賽，過去曾跟香港的球隊打過球，但今天早上比賽球隊輸了，職棒球員最喜歡中信兄弟的外野手岳政華，不過自己是守二、三壘。

晚上的選手之夜除了準備道地美濃菜色給辛苦球員，小球員們也上台展現舞蹈功力，來自日本的武藏府中、韓國的順天南山國小2支外隊除了秀出當地特色表演，武藏府中更舉起布條，上面寫著「銘記台日友好情，向徐總與師母謝榮瑤女士致敬」，謝榮瑤看見感動落淚。

徐生明

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

棒球／曾昱磬重返徐生明少棒指導 分享秋訓雙發球機特訓

中職／張肇元靠「讓痛怕你」撐過復健難關 力拚雄鷹春訓回歸

中職／雄鷹賴智垣受當兵影響體能 盼新賽季貢獻更多

中職／雄鷹陳重光體驗被拋2次彩帶 生涯初登板印象深

相關新聞

亞冠賽／敲3轟還是絕望…中華隊不敵南韓無緣爭冠 明與澳洲打季軍戰

中華隊力拚隊史首度前進亞冠賽冠軍賽，3支全壘打帶來無窮希望，但結局還是一場空，投手群也栽在南韓隊長程砲管之下，中華隊終場以4：6輸球，比較對戰優質率（TQB）後由南韓隊收下冠軍賽門票，連3屆都上演日韓爭冠，中華隊將在明天早上10點（台灣時間）與澳洲隊打季軍戰。

亞冠賽／隊史第一人！曾聖安對南韓敲雙響砲 「台版Soto」東蛋發光

在中職總冠軍賽用全壘打改變戰局的男人曾聖安，來到亞冠賽舞台後繼續發光，今天面對南韓隊前3打席已敲2發全壘打，成為中華隊史上第一位在亞冠賽演出單場雙響砲的選手。

亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

中華隊力拚隊史首度前進亞冠賽冠軍賽，今天碰上南韓隊，第三局因徐翔聖的控球危機陷入麻煩，單局丟掉3分，中華隊展現長打魅力，五局上曾聖安陽春砲、張仁瑋兩分砲齊發，然而短暫追平戰局，韓職全壘打王金倒永就在五局下敲出陽春砲，中華隊打完前5局處於3：4落後。

亞冠賽／中華隊力拚首次前進冠軍賽 抗韓打線啟用雙獅首度先發

亞冠賽今晚進行台韓大戰，要決定第二張冠軍賽門票，中華隊先發打線出爐，一壘首度啟用林子豪先發，捕手宋嘉翔昨天傷退，今天改由張翔擔綱先發投手，與旅日投手徐翔聖搭檔，力拚擊敗南韓隊、搶下冠軍賽席次。

亞冠賽／超罕見「全壘打完全打擊」！日本游擊砲宗山壘48小時4轟 網友：太怪物了…

日本游擊手宗山壘今日在首局無人出局滿壘時轟出滿貫砲，幫助日本以16：1在7局「扣倒」澳洲，3戰全勝晉級15日的冠軍戰，宗山壘本屆大會不僅連3場開轟，48小時內更累積4轟，而且依序是陽春砲、兩分砲、三分砲、滿貫砲，完成罕見的「全壘打完全打擊」。

亞冠賽／金倒永繼經典賽後再轟中華隊 敲致勝轟卻說身體狀況未到位

南韓隊主砲金倒永在預賽前兩戰8打數只有1支一壘打，甚至遭南韓球迷酸「國內限定」，今天在關鍵戰役開砲，第五局的陽春砲成為此役致勝轟，率領南韓隊以6：4擊敗中華隊，挺進亞冠賽冠軍賽。金倒永賽後透露，自己的身體狀況感覺並不是很好，「但比賽還沒結束，我會持續設法調整到更好的狀態。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。