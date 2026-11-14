亞冠賽／敲3轟還是絕望…中華隊不敵南韓無緣爭冠 明與澳洲打季軍戰

中華隊力拚隊史首度前進亞冠賽冠軍賽，3支全壘打帶來無窮希望，但結局還是一場空，投手群也栽在南韓隊長程砲管之下，中華隊終場以4：6輸球，比較對戰優質率（TQB）後由南韓隊收下冠軍賽門票，連3屆都上演日韓爭冠，中華隊將在明天早上10點（台灣時間）與澳洲隊打季軍戰。

中華隊由旅日效力養樂多隊的徐翔聖扛起先發，投3局失3分，第三局挨了朴在賢的陽春砲後陷入動盪，單局出現3次觸身球，金揮執、安宰奭安打各帶有1分打點，中華隊陷0：3落後。

面對南韓隊先發投手李路云，中華隊直到第四局才由郭天信敲出第1支安打，第五局曾聖安的陽春砲先重振中華隊士氣，張翔選到保送，兩出局後由張仁瑋開轟一棒追平。

中華隊第二任投手為日職歐力士隊陳睦衡，中繼4局失3分，先在五局下遭金倒永陽春砲狙擊，這一轟讓中華隊短暫追平後又陷落後，第六局兩出局後再因曹邢宇、朴在賢兩支二壘打串連掉分，第七局挨文禎彬陽春砲。

中華隊打線最大亮點為曾聖安，第七局再度敲出陽春砲，成為隊史第一位在亞冠賽演出單場雙響砲的選手。

預賽至此落幕，日本隊3勝排名第一，台韓澳都是1勝3敗，南韓隊TQB為-0.1154，勝過中華隊-0.2066、澳洲隊-0.64，南韓隊2連敗開局成功在懸崖邊撐住，取得與日本隊爭冠資格。

曾聖安演出單場雙響砲。圖／中華職棒提供