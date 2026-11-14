亞冠賽／隊史第一人！曾聖安對南韓敲雙響砲 「台版Soto」東蛋發光

在中職總冠軍賽用全壘打改變戰局的男人曾聖安，來到亞冠賽舞台後繼續發光，今天面對南韓隊前3打席已敲2發全壘打，成為中華隊史上第一位在亞冠賽演出單場雙響砲的選手。

中華隊由旅日效力養樂多隊的徐翔聖扛起先發，投3局失3分，帶著0：3落後退場；面對南韓隊先發投手李路云，中華隊前3局只靠1次觸身球上壘，直到第四局才由郭天信敲出第1支安打，第五局曾聖安的陽春砲先重振中華隊士氣，張翔選到保送，兩出局後由張仁瑋開轟一棒追平。

第七局面對3：5落後，曾聖安再度開轟、單場雙響砲，幫助中華隊追近到1分差。

曾聖安為味全龍隊2024年選秀第一指名，受到總教練葉君璋高度重視，曾任龍隊打擊教練的克魯茲（Tommy Cruz）更在受訪時提到，看到他的揮棒就想起索托（Juan Soto），因此獲得「台版Soto」封號。

曾聖安今年在總冠軍賽第二戰生涯首獲先發，就敲逆轉三分砲，讓局勢就此倒向龍隊，葉總在頒獎典禮上直接點名是影響總冠軍賽戰局的關鍵。曾聖安帶著絕佳手感前進亞冠賽，如今成為三屆賽事以來首位演出單場雙響砲的中華隊打者。