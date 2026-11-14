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亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

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亞冠賽／葉總和平野愛徒都開轟！中華隊短暫追平又失守 前5局3:4落後

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊、南韓隊力爭亞冠賽冠軍賽門票，徐翔聖先發3局失3分。圖／中華職棒提供
中華隊、南韓隊力爭亞冠賽冠軍賽門票，徐翔聖先發3局失3分。圖／中華職棒提供

中華隊力拚隊史首度前進亞冠賽冠軍賽，今天碰上南韓隊，第三局因徐翔聖的控球危機陷入麻煩，單局丟掉3分，中華隊展現長打魅力，五局上曾聖安陽春砲、張仁瑋兩分砲齊發，然而短暫追平戰局，韓職全壘打王金倒永就在五局下敲出陽春砲，中華隊打完前5局處於3：4落後。

中華隊由旅日效力養樂多隊的徐翔聖扛起先發，首局度過危機，第二局演出三上三下，第三局挨了朴在賢的陽春砲後陷入動盪，單局出現3次觸身球，金揮執、安宰奭安打各帶有1分打點。徐翔聖完成3局投球，帶著0：3落後退場。

面對南韓隊先發投手李路云，中華隊前3局只靠1次觸身球上壘，直到第四局才由郭天信敲出第1支安打，第五局曾聖安的陽春砲先重振中華隊士氣，張翔選到保送，兩出局後由張仁瑋開轟一棒追平。

中華隊第二任投手陳睦衡也在五局下遭到狙擊，被金倒永敲出陽春砲，中華隊打完前5局以3：4落後。

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